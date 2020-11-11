تقرير مغربي: شباب المحمدية يتفق مع الزمالك على ضم أحداد

أفادت تقارير مغربية بأن فريق شباب المحمدية المغربي توصل لاتفاق مع الزمالك من أجل ضم حميد أحداد خلال الفترة المقبلة.

وذكر موقع le360 سبور وفقا لمصادره أن إدارة شباب المحمدية توصلت إلى اتفاق نهائي مع الزمالك حول ضم أحداد ولا يتبقى سوى توقيع العقود الرسمية.

وأوضح التقرير أنه من المنتظر أن يحسم الفريق الصاعد حديثا للدوري المغربي الممتاز صفقة ضم أحداد خلال ساعات.

أحداد لعب الموسم الماضي مع فريق الرجاء المغربي على سبيل الإعارة وقدم مستويات طيبة، مما جعل الرجاء وغريمه الوداد يفكران في ضمه من أجل الموسم الجديد.

وكانت تقارير مغربية قد أوضحت أن الزمالك تلقى عرضا قطريا لشراء أحداد مقابل ثلاثة ملايين دولار (التفاصيل).

وتوج اللاعب مع الرجاء بلقب الدوري المغربي وشارك في 30 مباراة، سجل 9 أهداف وصنع هدفا.

ولعب المغربي مع الزمالك 23 مباراة وتوج بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية وسجل هدفا وحيدا.