تصفيات إفريقيا - سقوط درامي لـ ليبيا بهدفين +90 أمام غينيا الاستوائية

الأربعاء، 11 نوفمبر 2020 - 23:33

كتب : FilGoal

منتخب ليبيا

خسر منتخب ليبيا أمام نظيره غينيا الاستوائية بثلاثية مقابل هدفين في الوقت القاتل من المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالثة لتصفيات أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون، والتي أقيمت بملعب الأهلي we السلام في القاهرة.

وحصد منتخب غينيا الاستوائية أول 3 نقاط له في التصفيات ليحتل المركز الثالث بالمجموعة العاشرة التي يأتي على رأسها تونس برصيد 6 نقاط.

وبالتساوي مع تنزانيا صاحب المركز الثاني وليبيا الأخير بـ3 نقاط.

أخبار متعلقة
تصفيات إفريقيا - ماني يقود السنغال للفوز على غينيا بيساو ويُقرب أسود التيرانجا من كأس الأمم الطريق مفتوح نحو الصدارة.. كينيا وجزر القمر يتعادلان لمصلحة مصر بدر بانون أهلاوي

جاءت المباراة مثيرة ومليئة بالأحداث بين الفريقين وتقدم منتخب غينيا في الدقيقة 33 عن طريق جوسيتي ميراندا.

وفي الشوط الثاني نجح ليبيا في تسجيل هدف التعادل عن طريق سند الورفلي من ركلة جزاء في الدقيقة 55.

واستمرت صحوة منتخب ليبيا ونجح في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 58 عن طريق محمد بن عامر.

ولكن في الوقت القاتل المحتسب بدلا من الضائع فاجئ منتخب غينيا الاستوائية لاعبي ليبيا بهدفين في دقيقتين متتاليتين عن طريق بيدرو ميا أوبيانج وسالمون أوباما.

ليخسر منتخب ليبيا بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الوصول للنقطة السادسة في المجموعة.

ليبيا تصفيات أمم إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير مغربي: شباب المحمدية يتفق مع الزمالك على ضم أحداد 23 دقيقة | مصر
تصفيات إفريقيا - سقوط درامي لـ ليبيا بهدفين +90 أمام غينيا الاستوائية 32 دقيقة | إفريقيا
"الالتزام والنظام ومختار مختار سبب انضمامي".. أحمد حسن مكي إلى الإنتاج الحربي 43 دقيقة | الدوري المصري
أحمد أحمد يغادر المستشفى عقب شفائه من كورونا ساعة | إفريقيا
هجوم عنيف من توني كروس على فيفا ويويفا ساعة | الدوري الإسباني
وصول البطاقة الدولية لـ بدر بانون ساعة | الدوري المصري
مزيد من الخيارات وصراع رقمي مع ربيعة.. لماذا يحتاج دفاع الأهلي لـ بانون ساعة | الدوري المصري
صلاح: هذه نصيحتي للأباء من أجل مستقبل أبنائهم.. ورسالة لجماهير الأهلي والزمالك ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أوباميانج: لا أصدق ما فعله النني.. نريد أن نكون مثله 2 قائمة منتخب مصر – تواجد شريف وبسام.. واستبعاد أكرم توفيق والمهدي سليمان 3 قرعة دوري أبطال إفريقيا - مواجهات سهلة لـ الأهلي والزمالك في دور الـ32 4 المقاصة: تم الاستقرار على بيع خماسي الفريق لسيراميكا بـ27 مليون جنيه.. بينهم محمد إبراهيم
قد ينال إعجابك