تصفيات إفريقيا - سقوط درامي لـ ليبيا بهدفين +90 أمام غينيا الاستوائية

خسر منتخب ليبيا أمام نظيره غينيا الاستوائية بثلاثية مقابل هدفين في الوقت القاتل من المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالثة لتصفيات أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون، والتي أقيمت بملعب الأهلي we السلام في القاهرة.

وحصد منتخب غينيا الاستوائية أول 3 نقاط له في التصفيات ليحتل المركز الثالث بالمجموعة العاشرة التي يأتي على رأسها تونس برصيد 6 نقاط.

وبالتساوي مع تنزانيا صاحب المركز الثاني وليبيا الأخير بـ3 نقاط.

جاءت المباراة مثيرة ومليئة بالأحداث بين الفريقين وتقدم منتخب غينيا في الدقيقة 33 عن طريق جوسيتي ميراندا.

وفي الشوط الثاني نجح ليبيا في تسجيل هدف التعادل عن طريق سند الورفلي من ركلة جزاء في الدقيقة 55.

واستمرت صحوة منتخب ليبيا ونجح في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 58 عن طريق محمد بن عامر.

ولكن في الوقت القاتل المحتسب بدلا من الضائع فاجئ منتخب غينيا الاستوائية لاعبي ليبيا بهدفين في دقيقتين متتاليتين عن طريق بيدرو ميا أوبيانج وسالمون أوباما.

ليخسر منتخب ليبيا بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الوصول للنقطة السادسة في المجموعة.