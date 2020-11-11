"الالتزام والنظام ومختار مختار سبب انضمامي".. أحمد حسن مكي إلى الإنتاج الحربي

أعلن أحمد حسن مكي رحيله عن سموحة وانضمامه لصفوف الإنتاج الحربي عبر FilGoal.com.

وقال أحمد حسن مكي لـ FilGoal.com: "تبقى موسما في تعاقدي مع سموحة، وأنهيت الأمور مع فرج عامر رئيس النادي بالتراضي".

وأوضح "كان هناك مرونة وسهولة من إدارة سموحة".

وأضاف "انضممت لصفوف الإنتاج الحربي لمدة موسمين، رغم وجود أكثر من عرض، لكن زملائي في الفريق يتحدثون عن الفريق بشكل جيد وعن الالتزام والنظام".

وأردف "في ظل وجود مختار مختار مدير فني والذي تمسك بوجود ففضلت الانضمام لهم وآمل أن أكون إضافة للفريق وأقدم موسما جيدا".

اللاعب البالغ 33 عاما يمتلك 57 هدفا في الدوري المصري بواقع 44 هدفا مع حرس الحدود و3 مع الزمالك و7 مع سموحة و3 مع الجونة.

واكتفى مكي بتسجيل هدفا وصناعة آخر في 13 مباراة في الدوري المصري الموسم المنصرم.

المهاجم الدولي السابق ارتدى قميص منتخب مصر في 28 مباراة سابقة ويمتلك 7 أهداف دولية.

وكان الإنتاج قد ضم حسن ياسين صانع ألعاب منتخب السويس حسبما علم FilGoal.com. (طالع التفاصيل)