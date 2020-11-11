صانع ألعاب منتخب السويس إلى الإنتاج الحربي

الأربعاء، 11 نوفمبر 2020 - 19:54

كتب : رضا السنباطي

حسن ياسين - الإنتاج الحربي

أعلن نادي منتخب السويس عبر FilGoal.com انتقال حسن ياسين إلى صفوف الإنتاج الحربي بعد دفع قيمة الشرط الجزائي.

وقال أحمد حنفي عضو مجلس إدارة منتخب السويس لـ FilGoal.com: "لاعب الوسط المهاجم دفع الشرط الجزائي وانتقل للإنتاج الحربي".

وتابع "حسن انضم لنا في يناير الماضي في صفقة انتقال حر عقب رحيله من سيراميكا كيليوباترا".

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وأضاف "قيدنا اللعب في يناير الماضي مع شرط جزائي بقيمة 200 ألف جنيه وشارك في أغلب المباريات معنا في الدور الثاني".

حسن ياسين البالغ 24 عاما لعب من قبل لأندية جمهورية شبين ومليج وألماظة، وانضم لـ سيراميكا كيليوباترا من 2018".

وكان الإنتاج قد رحل عنه أحمد شديد قناوي صوب المصري البورسعيدي.

بينما تربط التقارير انتقال الحارس عامر عامر إلى الإسماعيلي. (طالع التفاصيل)

حسن ياسين منتخب السويس الإنتاج الحربي
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