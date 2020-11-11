أحمد أحمد يغادر المستشفى عقب شفائه من كورونا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مغادرة رئيسه أحمد أحمد المستشفى اليوم الأربعاء عقب شفائه من فيروس كورونا.

وجاء بيان الاتحاد الإفريقي عبر موقعه الرسمي كالتالي:

يوم 30 أكتوبر 2020، ثبتت إصابة رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ، السيد أحمد أحمد ، بفيروس Covid19. بعد فترة من العزل والمراقبة في المستشفى في مصر، أذن له الأطباء بمغادرة المستشفى صباح اليوم 11 نوفمبر.

الآن لم تعد حالته معدية ، ومع الحد الأدنى من خطر حدوث مضاعفات ، غادر رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم المستشفى للعودة إلى منزله في القاهرة (مصر). وصف الأطباء له فترة نقاهة لمدة 20 يومًا على الأقل ، سيتعين عليه خلالها الحد من جهوده لاستعادة طاقته بالكامل.

يود الرئيس أحمد أن يتقدم شخصيًا بكل صدق بالشكر لجميع الطاقم الطبي بمستشفى السلام الدولي بالقاهرة على دعمهم طوال الـ 12 يومًا الماضية.

كما يود الرئيس أن يشكر العمل الذي قام به نواب رئيس الاتحاد ، وكذلك الأمين العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم ، الذين قاموا بمهام معينة لم يتمكن الرئيس من إنجازها في ذلك الوقت.