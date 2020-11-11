ساوثجيت يلمح لغياب مدافع ليفربول لفترة طويلة

الأربعاء، 11 نوفمبر 2020 - 21:44

كتب : FilGoal

ليفربول - أياكس

ألمح جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا إلى أن ليفربول سيفقد مدافعه جو جوميز لفترة طويلة.

وتلقى ليفربول أنباء سيئة يوم الأربعاء بإصابة مدافعه جو جوميز خلال إحدى الحصص التدريبية لمنتخب إنجلترا.

وأفاد ليفربول في بيان أن مدافعه سيخضع لمزيد من الفحوصات حول الإصابة مع الطاقم الطبي للريدز.

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وقال ساوثجيت في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء: "لا أستطيع أن أخبركم عن مدى خطورة الأمر لأنه لم يخضع بعد للفحص".

وأضاف "ما كان مزعجًا هو رؤيته يعاني من قدر كبير من الألم ولم يكن هناك أي شخص حوله عندما حدثت الإصابة".

وتابع "علينا فقط أن ننتظر ونرى ما تظهره الفحوصات، نأمل جميعًا ألا تكون إصابة قوية".

وشدد ساوثجيت "لا يمكننا التكهن بطبيعة الإصابة، هذا غير ممكن حتى نرى نتائج الفحوصات".

وأتم "له مني كل الدعم لأنه واجه بعض الصعوبات مع الإصابات في الماضي، لذلك نأمل ألا يغيب طويلا، ولكن علينا أن ننتظر لنعرف حقيقة الإصابة".

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية في تقرير لها يوم الأربعاء بأن جوميز تعرض لإصابة خطيرة قد تجعله يبتعد عن الملاعب لفترة ليست بالقليلة.

ويعاني ليفربول من أزمة دفاعية بإصابة فيرجيل فان دايك بقطع في الرباط الصليبي قد تجعله يغيب لنهاية الموسم، بالإضافة لإصابة أخرى لفابينيو لاعب الوسط الذي عوض غياب الدولي الهولندي لفترة.

وبالتالي سيغيب جوميز عن لقاء منتخب إنجلترا الودي ضد جمهورية أيرلندا الخميس، ومباراتي بلجيكا وأيسلندا الأحد والأربعاء المقبلين في خامس وسادس جولات دوري الأمم الأوروبية.

جو جوميز ليفربول إنجلترا فيرجيل فان دايك
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