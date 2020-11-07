الإسماعيلي لـ في الجول: عامر عامر اقترب لكن الأمر لم ينته بشكل رسمي

كشف علاء وحيد المتحدث الرسمي للإسماعيلي عن اقتراب عامر عامر حارس الإنتاج الحربي من الانتقال للفريق.

وقال علاء وحيد في تصريحات لـFilGoal.com: "لم أقل أن أمر انتقاله تم رسميا، لأنه ما زالت هناك أمور بسيطة يتم حسمها في الوقت الحالي".

وواصل "الإسماعيلي يسعى لحسم صفقات مؤثرة يستطيع من خلالها أن يعود عودة قوية على ساحة الكرة المحلية".

المتحدث باسم الإسماعيلي أتم "كل التركيز فى الوقت الحالي على توفير صفقات وانتقالات تليق باسم النادي، وهذا ما يتم وستظهر صورته كاملة قريبا".

كان الإسماعيلي قد أتم التعاقد مع أري بابل الجناح الأنجولي من نادي التعاون، وأحمد مصطفى جناح جينت البلجيكي، ورضوان شريفي الظهير الأيسر الجزائري من اتحاد العاصمة.