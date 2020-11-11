مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: محمد مجدي سينضم لـ البنك الأهلي

بات محمد مجدي لاعب الإسماعيلي على أعتاب الانتقال لصفوف البنك الأهلي الصاعد حديثا للدوري الممتاز.

محمد مجدي مصطفى النادي : الإسماعيلي

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com: "محمد مجدي سينتقل للبنك الأهلي بعقد يمتد لثلاث سنوات".

وأضاف "من المقرر أن ينخرط اللاعب في مران فريقه الجديد يوم الخميس".

وأتم "البنك الأهلي استطاع إتمام المفاوضات مع الإسماعيلي بنجاح خلال الأيام الماضية إذ أن اللاعب كان يتبقى في تعاقده مع الدراويش موسما".

وانضم صاحب الـ27 عاما للإسماعيلي قادما من الزمالك في صيف عام 2018.

وشارك مجدي مع الدراويش في 28 مباراة خلال عامين.

وستكون هذه رابع تجربة لمحمد مجدي في الدوري بعد المصري والزمالك والإسماعيلي.