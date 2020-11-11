تياجو سيلفا: لعبت مع الأساتذة في ميلان.. وشعرت بالصداع في الدوري الإنجليزي

أوضح تياجو سيلفا مدافع تشيلسي الإنجليزي أنه محظوظ باللعب في إيطاليا مع اثنين من "الاساتذة" مثل باولو مالديني وأليساندرو نيستا.

ويستعد تياجو سيلفا مع المنتخب البرازيلي لمواجهتي فنزويلا وأوروجواي في تصفيات كأس العالم 2022.

وقال سيلفا في المؤتمر الصحفي: "كل دولة تنظر لكرة القدم بطريقتها، نضجت في إيطاليا وهي واحدة من أفضل المدراس للمدافعين والشق الدفاعي، في بداية مسيرتي كنت محظوظا باللعب بجوار اثنين من الاساتذة".

وأضاف "لعبت بجوار باولو مالديني وكذلك نيستا الذي لعبت بجواره عامين وتعلمت الكثير".

سيلفا انضم لميلان في يناير 2009 ومن ثم رحل إلى باريس سان جيرمان في 2012 والذي رحل عنه بنهاية تعاقده الصيف الجاري منضما لـ تشيلسي كلاعب حر.

وأردف "كرة القدم بدنية وصعبة في فرنسا، باريس سان جيرمان هيمن على كل شيء في السنوات الأخيرة، وهذا جعلنا نتخذ بعد المخاطر".

وأكمل "في الدوري الإنجليزي دائما ما تقابل لاعبين يمتازون بالسرعة هجوميا، السرعة عالية للغاية".

وأتم "بعد مباراتين شعرت بصداع من عدد الالتحامات الهوائية والسرعة التي نلعب بها، هي دوري مختلف تماما عن الذي لعبت فيهم سابقا".

تياجو شارك مع البلوز منذ انضمامه في 8 مباريات بجميع المسابقات سجل خلالها هدفا.