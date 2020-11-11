مران الزمالك - مسحة طبية جديدة وتصعيد ثنائي حراس الناشئين

الأربعاء، 11 نوفمبر 2020 - 18:29

كتب : أحمد شوقي صلاح

مران الزمالك الأول في المغرب قبل لقاء الرجاء

خضع لاعبو الزمالك لمسحة طبية للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء، وذلك قبل انطلاق المران الجماعي للفريق.

وحرص الجهاز الطبي للزمالك بقيادة محمد أسامة طبيب الفريق على الاطمئنان على حالة اللاعبين في اليوم الأول من التدريبات الجماعية بعد انتهاء الراحة السلبية.

وحصل فريق الزمالك على راحة سلبية لمدة 6 أيام من التدريبات بعد الفوز على الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وعقد مدحت عبد الهادي المدرب العام للزمالك جلسة فنية سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي، وجه خلالها لهم الشكر بعد التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا وطالبهم بضرورة التركيز فقط على الفوز بالبطولة لإسعاد جماهير النادي.

وقاد عبد الهادي المران الجماعي للزمالك في ظل حصول جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق على إجازة.

وقرر الجهاز الفني للزمالك تصعيد ثنائي حراس مرمى فريق الشباب أحمد نادر السيد من مواليد 2003 ومحمد قنديل مواليد 1999 للإنضمام للتدريبات الجماعية بسبب تواجد محمد أبو جبل مع المنتخب الوطني ومحمد صبحي مع المنتخب الأولمبي.

وواصل الثنائي عمر السعيد ومحمد عبد الشافي التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانيزيوم على هامش المران الجماعي.

وبخلاف غياب السداسي الدولي عن المران غاب أيضا كل من حسام أشرف وأسامة فيصل وياسين مرعي وأحمد عيد وحسام عبد المجيد لانضمامهم لمنتخب الشباب، بالإضافة إلى أشرف بنشرقي وفرجاني ساسي لتواجدهما مع منتخبي المغرب وتونس.

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