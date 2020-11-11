فوزي لقجع يعلن ترشحه لعضوية المكتب التنفيذي لـ فيفا

أعلن فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم رسميا اليوم الأربعاء ترشحه لعضوية المكتب التنفيذي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأشار الموقع الرسمي للاتحاد المغربي في بيان رسمي إلى أن هذا الترشح يعد هو الأول من نوعه بالنسبة للمغرب في الهيئات الرياضية العالمية.

وأوضح البيان أن لقجع يتقلد مجموعة من المهام من بينها النائب الثاني لرئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم ورئيس لجنة المالية بالكاف ونائب رئيس لجنة الأندية بالكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، فضلا عن عضويته بلجنة الحكامة بالإتحاد الدولي لكرة القدم.

يذكر أن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق أعلن ترشحه لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي أمس الثلاثاء.