مارادونا سيخرج من المستشفى.. ومحاميه: تغلب على أصعب لحظة في حياته

سيخرج الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا من المستشفى.

ووصف ماتيولاس مورلا محامي مارادونا الأمر: "لقد تغلب على أصعب لحظة في حياته".

وخضع مدرب خيميناسيا لابلاتا الأرجنتيني لعملية جراحية في الدماغ يوم 4 نوفمبر الماضي وقضى 8 أيام في العيادة لمتابعة حالته.

وقال مورلا: "لحسن الحظ، يشعر الآن بصحة جيدة وهو مصمم على التعافي بأفضل طريقة ممكنة".

وأتم "المهم لا يفكر إلا في التعافي، محاطا بمشاعره، في هذه اللحظة يحتاج فقط إلى المودة والهدوء".

وكشف التصوير المقطعي عن وجود ورم دموي يعرف باسم نزيف في الدماغ.

وأشارت تقارير أرجنتينية في البداية استيقاظ مارادونا في مزاج نفسي سيئ، بجانب معاناته من مشاكل في المعدة، وعدم امتلاكه قابلية لتناول الطعام.

محاميه ماتياس مورلا حاول تحسين مزاجه لكنه لم ينجح، ولذا تواصل مع طبيبه ليوبولدو لوكي الذي رأى أنه من الأفضل بقاء مارادونا في المستشفى في الأيام المقبلة.

وكشفت كلارين إلى تأثُر مارادونا نفسيا لأنه لم يستطع الاحتفال رفقة أبنائه بعيد مولده الستين يوم 30 أكتوبر الماضي.

كما تأثر مارادونا بوفاة راؤول ماتشوكا زوج شقيقته بعد إصابته بفيروس كورونا، وهو الذي كان أحد المقربين إليه.

ويتصدر فريق خيميناسيا ترتيب المجموعة السادسة في كأس الدوري الأرجنتيني برصيد 4 نقاط.

وكان مارادونا قد حظى باستقبال واحتفال من الاتحاد الأرجنتيني احتفالا بعيد ميلاده الـ 60. (طالع التفاصيل)