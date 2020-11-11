ضربة دفاعية جديدة لـ ليفربول.. إصابة خطيرة لـ جو جوميز

تلقى ليفربول أنباء سيئة اليوم الأربعاء بإصابة مدافعه جو جوميز خلال إحدى الحصص التدريبية لمنتخب إنجلترا.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية في تقرير لها اليوم الأربعاء بأن جوميز تعرض لإصابة خطيرة قد تجعله يبتعد عن الملاعب لفترة ليست بالقليلة.

ولم يشر التقرير إلى طبيعة الإصابة وأكد في الوقت ذاته أن مدرب الأسود الثلاثة جاريث ساوثجيت سيعقد مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق للحديث عن مباريات الفريق وإصابة جوميز.

ويعاني ليفربول من أزمة دفاعية بإصابة فيرجيل فان دايك بقطع في الرباط الصليبي قد تجعله يغيب لنهاية الموسم، بالإضافة لإصابة أخرى لفابينيو الذي جعله مدرب الحُمر يورجن كلوب يلعب كقلب دفاع.

ويستهد منتخب إنجلترا للقاء أيرلندا غدا الخميس وديا قبل ملاقاة بلجيكا وأيسلندا الأحد والأربعاء المقبلين في خامس وسادس جولات دوري الأمم الأوروبية.