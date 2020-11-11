مجاهد: أبو ريدة لم يترشح لرئاسة كاف بسبب اعتقاد فيفا بأنه بعيد عن المشهد وفقد قوته

الأربعاء، 11 نوفمبر 2020 - 11:58

كتب : FilGoal

هاني أبو ريدة

قال أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة المصري السابق إن الأمور في الاتحاد المصري لم تكن مستقرة أمام الاتحادين الإفريقي والدولي لكرة القدم ما تسبب في عدم ترشح هاني أبو ريدة لرئاسة كاف وابتعاده عن المشهد.

وصرح مجاهد عبر برنامج "ملعب 9090" قائلا: "بدت الأمور في اتحاد الكرة غير مستقرة أمام الاتحادين الإفريقي والدولي لكرة القدم، في ظل وجود لجنة مؤقتة تتولى المهمة بعد استقالة المجلس السابق فور خروج المنتخب من كأس الأمم في العام الماضي".

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وواصل "كان من المفترض أن تنتهي مهلة هذه اللجنة في يوليو الماضي، وتقام انتخابات جديدة في نوفمبر، لكن مع تعطيل عدة جهات مثل اللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة لإقامة الانتخابات الجديدة بدا للفيفا والكاف أن هاني أبو ريدة بعيد عن المشهد وفقد قوته وسيطرته على مجريات الأمور في مصر، لذا تضاءلت فرصه في الترشح".

وأكمل "في أحد اجتماعات الاتحاد الإفريقي تم طرح فكرة إقامة كونجرس الكاف في مصر، لكن أحد المسؤولين البارزين في الكاف رد بأنه كيف يقام الكونجرس في مصر وليس لديها اتحاد للكرة؟".

وتابع "لائحة الاتحاد الإفريقي لا تشترط تواجد هاني أبو ريدة رئيسا لاتحاد الكرة في مصر، لكنه بدا بعيدا عن المشهد مما يضعف حظوظه في المنافسة".

وأتم "سبق أن صرحت في وقت سابق بأنه إذا لم يعد أبو ريدة لرئاسة اتحاد الكرة، فإنه لن يترشح لرئاسة الكاف".

وترشح لرئاسة كاف حتى الآن كل من أحمد أحمد الرئيس الحالي وجاك أنوما الإيفواري والجنوب إفريقي باتريس موتسيبي والموريتاني أحمد ولد يحيى.

وحملت شبكة بي بي سي أنباء سيئة لأحمد أحمد رئيس "كاف" الحالي، إذ أن المالاجاشي، على وشك أن يعاقب من قبل لجنة الأخلاقيات في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بحرمانه من أي نشاط يخص كرة القدم. (طالع التفاصيل)

وأعلن هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" والمجلس الأعلي لنظيره الدولي "فيفا" عدم نيته الترشح في انتخابات رئاسة الأول. (طالع التفاصيل)

ويتواجد أبو ريدة في عضوية المكتب التنفيذي لكاف منذ عام 2004 والمجلس الأعلى لفيفا منذ 2009.

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