المساكني: لا توجد أي مفاوضات مع المصري.. وأنتظر حسم مستقبلي

الأربعاء، 11 نوفمبر 2020 - 10:53

كتب : FilGoal

يوسف المساكني مع تونس أمام السنغال

قال يوسف المساكني لاعب الدحيل ومنتخب تونس إنه لا توجد أي مفاوضات بينه وبين النادي المصري البورسعيدي، مشيرا إلى أنه ينتظر حسم مستقبله.

وصرح المساكني عبر صحيفة تونس الرقمية قائلا: "لا توجد أي مفاوضات بيني وبين المصري".

وواصل "عقدي لازال ساريا مع الدحيل لموسم إضافي، وأنتظر حسم مستقبلي في الفترة المقبلة".

أخبار متعلقة
مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: لا مفاوضات بين المساكني والمصري إيهاب المساكني: لا أريد مواجهة الزمالك.. مرحبا بأي فريق باستثنائهم تشكيل النجم الساحلي - المساكني وعريبي يقودان الهجوم ضد الأهلي

وقالت تقارير صحفية في وقت سابق إن المصري في مفاوضات مع قائد منتخب تونس، إلا أن FilGoal.com علم من مصدر مقرب من اللاعب أن ذلك لم يحدث. (طالع التفاصيل)

ويلعب يوسف المساكني صاحب الـ30 عاما، لاعب منتخب تونس لصالح الدحيل القطري منذ يناير 2013 حينما انضم إلى لخويا قبل دمجه وتحويله إلى الدحيل، وسبق له اللعب لفريق الترجي التونسي.

وشارك المساكني في ثلاث مباريات مع فريقه بالدوري القطري هذا الموسم وساهم في صناعة هدف وحيد.

وشارك المساكني مع منتخب تونس في 64 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 11 هدفا وصنع 16 آخرين.

ولعب النجم التونسي مع منتخب بلاده في كأس الأمم 2019 بمصر وسجل هدفين وصنع هدفا.

ويتواجد المساكني قائد المنتخب التونسي ضمن قائمة بلاده خلال التوقف الدولي الحالي لموجهي تنزانيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم بالكاميرون.

في الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
طارق يحيى يختار لـ في الجول تشكيل مصر ضد توجو.. ثنائية الونش وحجازي للدفاع 2 دقيقة | مصر
الاتحاد الصربي: سندفع غرامة لاعبي فيورنتينا إذا لزم الأمر 11 دقيقة | الدوري الإيطالي
براهيم دياز: إبراهيموفيتش في عمر والدي لكنه لا يزال يحدث فرقا 22 دقيقة | الدوري الإيطالي
المساكني: لا توجد أي مفاوضات مع المصري.. وأنتظر حسم مستقبلي 36 دقيقة | الدوري المصري
انتخابات كاف – أحمد ولد يحيى.. "العمل الجاد ينتصر على الخمول" 38 دقيقة | إفريقيا
تقرير: ليس بوكيتينو فقط.. يونايتد يفكر في ناجلزمان لخلافة سولشاير مستقبلا ساعة | الدوري الإنجليزي
حسين زكي لـ في الجول: تغيير مواعيد مباريات حسم الدوري ليس مفهوما.. والتأجيل من عدمه لن يحدث فرقا معي 10 ساعة | رياضات أخرى
أمير توفيق يكشف آخر تطورات ملف المعارين في الأهلي 10 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيراميدز يقدم مديره الفني الجديد في مؤتمر صحفي الخميس 2 أوباميانج: لا أصدق ما فعله النني.. نريد أن نكون مثله 3 القاهرة تحبس أنفاسها.. مصر تنضم لقائمة شرف لا تضم سوى 10 دول 4 قائمة منتخب مصر – تواجد شريف وبسام.. واستبعاد أكرم توفيق والمهدي سليمان
قد ينال إعجابك