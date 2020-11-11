المساكني: لا توجد أي مفاوضات مع المصري.. وأنتظر حسم مستقبلي

قال يوسف المساكني لاعب الدحيل ومنتخب تونس إنه لا توجد أي مفاوضات بينه وبين النادي المصري البورسعيدي، مشيرا إلى أنه ينتظر حسم مستقبله.

وصرح المساكني عبر صحيفة تونس الرقمية قائلا: "لا توجد أي مفاوضات بيني وبين المصري".

وواصل "عقدي لازال ساريا مع الدحيل لموسم إضافي، وأنتظر حسم مستقبلي في الفترة المقبلة".

وقالت تقارير صحفية في وقت سابق إن المصري في مفاوضات مع قائد منتخب تونس، إلا أن FilGoal.com علم من مصدر مقرب من اللاعب أن ذلك لم يحدث. (طالع التفاصيل)

ويلعب يوسف المساكني صاحب الـ30 عاما، لاعب منتخب تونس لصالح الدحيل القطري منذ يناير 2013 حينما انضم إلى لخويا قبل دمجه وتحويله إلى الدحيل، وسبق له اللعب لفريق الترجي التونسي.

وشارك المساكني في ثلاث مباريات مع فريقه بالدوري القطري هذا الموسم وساهم في صناعة هدف وحيد.

وشارك المساكني مع منتخب تونس في 64 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 11 هدفا وصنع 16 آخرين.

ولعب النجم التونسي مع منتخب بلاده في كأس الأمم 2019 بمصر وسجل هدفين وصنع هدفا.

ويتواجد المساكني قائد المنتخب التونسي ضمن قائمة بلاده خلال التوقف الدولي الحالي لموجهي تنزانيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم بالكاميرون.