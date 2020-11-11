تقرير: ليس بوكيتينو فقط.. يونايتد يفكر في ناجلزمان لخلافة سولشاير مستقبلا

يضع نادي مانشستر يونايتد، يوليان ناجلزمان مدرب ريد بول لايبزيج ضمن حساباته لخلافة أولي جونار سولشاير مدربه الحالي. وذلك وفقا لتقرير نشرته شبكة ESPN.

وقال التقرير إن مانشستر يونايتد لا يفكر في إقالة سولشاير حاليا، لكن النادي يضع ناجلزمان ضمن حساباته تماما مثل ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام السابق.

المدرب الألماني بدأ مسيرته في سن صغيرة مع هوفنهايم وتولى تدريب لايبزج في العام الماضي وقاد الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وأنهى الموسم في المركز الثالث.

سولشاير تولى تدريب يونايتد بشكل مؤقت في ديسمبر 2018، قبل أن يصبح مدربا للفريق بشكل نهائي في مارس 2019 بعد الفوز على باريس سان جيرمان في دور الـ16 من دوري الأبطال.

وأنهى يونايتد مع المدرب النرويجي الموسم الماضي في المركز الثالث بعد غياب دام لمدة عام.

وشهد شهر أكتوبر الماضي تعرض يونايتد لخسارة كبيرة أمام توتنهام بنتيجة 6-1 في الدوري والتي قال عنها سولشاير: "أسوأ يوم في مسيرتي التدريبية".

مانشستر يونايتد حصد 10 نقاط من 7 مباريات في الدوري ويحتل المركز الـ14 حاليا.