كاراجر: مشاركة جوتا كأساسي بدلا من فيرمينو ستخفف الضغط على صلاح وماني

يعتقد جيمي كارجر أسطورة ليفربول أن تواجد ديوجو جوتا في هجوم الريدز الأساسي سيخفف الضغط على محمد صلاح وساديو ماني، مشددا على أن روبرتو فيرمينو يمر بفترة سيئة ويستحق الاستبعاد من التشكيل.

تألق جوتا المنضم حديثا إلى ليفربول قابله ظهور باهت لروبرتو فيرمينو منذ بداية الموسم، في ظل استمرار تألق صلاح وماني.

وقال كاراجر في تصريحات أبرزتها شبكة توك سبورت: "فيرمينو ليس في حالة جيدة هذا الموسم، ولا أعتقد أنه كان في حالة جيدة الموسم الماضي على الرغم من فوز ليفربول بالدوري".

وأضاف "عندما تفوز بالدوري وتنتصر بالمباريات أسبوعيا فمن المؤكد أن معظم الناس لا تلاحظ ذلك".

وتابع "إذا وضع كلوب لاعب هداف مثل جوتا في تشكيله الهجومي سيكون لديه 3 لاعبين يمكنهم تسجيل الأهداف وذلك سيخفف الضغط من على صلاح وماني".

البرازيلي فيرمينو سجل هدفا واحدا فقط هذا الموسم، بينما وصل البرتغالي جوتا إلى سبعة أهداف.

فيما أحرز صلاح نجم منتخب مصر 10 أهداف للريدز هذا الموسم، مقابل 5 للسنغالي ماني.

ليفربول يتألق محليا وأوروبيا، فالفريق يحتل صدارة مجموعته في دوري أبطال أوروبا بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه.

أما في الدوري فيحتل المركز الثالث بفارق نقطة عن المتصدر ليستر سيتي.

الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي عقب فترة التوقف الدولي، ستشهد لقاء ليفربول أمام ضيفه ليستر في صراع الصدارة.