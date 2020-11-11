أحمد حسن: إذا كنت في المنتخب لما استطاع أي شخص أن يطلب مني ترك الشارة لـ صلاح

يرى أحمد حسن أسطورة منتخب مصر السابق أنه إذا كان متواجدا مع الفراعنة في الوقت الحالي لما استطاع أي شخص أن يطلب منه التنازل عن شارة القيادة لمحمد صلاح.

محمد صلاح النادي : ليفربول مصر

وقال أحمد حسن عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "إذا كنت في المنتخب خلال الوقت الحالي لما استطاع أي شخص أن يطلب مني ترك الشارة لمحمد صلاح كما حدث مع أحمد فتحي".

وأضاف "صلاح بنفسه أكد قبل عدة أيام أن شارة القيادة مسؤولية كبيرة على عاقته لأنه في الطبيعي يحمل مسؤولية منتخب مصر بالكامل".

وواصل "كما أكد صلاح أنه من الصعب أن يحمل شارة القيادة في وجود الثنائي عبد الله السعيد وأحمد فتحي وهما أقدم منه في المنتخب".

واستمر في تصريحاته "استبعاد أحمد فتحي من المنتخب ليس استبعاد فني، وفتحي شارك في كل البطولات القارية والدولية في العالم وله قيمة كبيرة في الكرة المصرية".

وأشار "حسام البدري من الشخصيات الذكية ولا أعرف لماذا يصدر لنفسه أزمات دون داع".

وأتم تصريحاته "في الموقف الحالي للمنتخب كان من الضروري تواجد أحمد فتحي".

ويلعب منتخب مصر ضد توجو يوم 14 نوفمبر الجاري في الجولة الثالثة من تصفيات أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون، ثم يلعب مواجهة الجولة الرابعة يوم 17 من الشهر ذاته.