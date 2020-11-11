العين يوضح سبب رفضه سفر لابا كودجو لمواجهتي توجو ومصر

كشف ماجد العويس عضو مجلس إدارة شركة الكرة بنادي العين الإماراتي سبب منعهم انضمام لابا كودجو لمنتخب توجو لملاقاة مصر.

ويستعد منتخب توجو لمواجهة مصر يومي 14 و17 نوفمبر في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

وقال عضو شركة الكرة بنادي العين عبر قناة "أون تايم سبورتس" تعليقا على القرار: "لابا لم يلعب معنا منذ فترة لإصابته في العضلة الخلفية في مواجهة النصر السعودي، لابا لاعب هام لنا وأغلى لاعب في الدوري الإماراتي".

وأكمل "الاتحاد الدولي أعطانا الحق في اللوائح أن تمنع الأندية لاعبيها من السفر خاصة إن كانت قواعد الحجر الصحي تلزم المسافر للمكوث 14 يوما في العزل مثلما يحدث لدينا".

وتابع "من حق اللاعب يمثل وطنه وهذا أمر نفتخر به لكن الظروف حاليا متغيرة في ظل تفشي فيروس كورونا".

وأضاف "من حق منتخب توجو أن يشكونا، لكن اللوائح تقول إنه حال سفره فسوف يغيب لفترة طويلة بعد عودته فمن حق النادي رفض سفره".