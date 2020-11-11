العين يوضح سبب رفضه سفر لابا كودجو لمواجهتي توجو ومصر

الأربعاء، 11 نوفمبر 2020 - 00:10

كتب : FilGoal

لابا كودجو - العين

كشف ماجد العويس عضو مجلس إدارة شركة الكرة بنادي العين الإماراتي سبب منعهم انضمام لابا كودجو لمنتخب توجو لملاقاة مصر.

ويستعد منتخب توجو لمواجهة مصر يومي 14 و17 نوفمبر في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

وقال عضو شركة الكرة بنادي العين عبر قناة "أون تايم سبورتس" تعليقا على القرار: "لابا لم يلعب معنا منذ فترة لإصابته في العضلة الخلفية في مواجهة النصر السعودي، لابا لاعب هام لنا وأغلى لاعب في الدوري الإماراتي".

أخبار متعلقة
توجو لـ في الجول: نرفض ما حدث من نادي العين مع لابا كودجو.. نريده ضد مصر عبد الغني يختار لـ في الجول تشكيل مصر ضد توجو.. مصطفى محمد على مقاعد البدلاء فاروق جعفر يختار لـ في الجول تشكيل مصر ضد توجو.. رباعي الزمالك أساسي وحيرة في حراسة المرمى صلاح يشارك في تدريبات منتخب مصر لأول مرة منذ 16 شهرا

وأكمل "الاتحاد الدولي أعطانا الحق في اللوائح أن تمنع الأندية لاعبيها من السفر خاصة إن كانت قواعد الحجر الصحي تلزم المسافر للمكوث 14 يوما في العزل مثلما يحدث لدينا".

وتابع "من حق اللاعب يمثل وطنه وهذا أمر نفتخر به لكن الظروف حاليا متغيرة في ظل تفشي فيروس كورونا".

وأضاف "من حق منتخب توجو أن يشكونا، لكن اللوائح تقول إنه حال سفره فسوف يغيب لفترة طويلة بعد عودته فمن حق النادي رفض سفره".

لابا كودجو مصر توجو العين
نرشح لكم
أخر الأخبار
الحضري: اعتزلت كرة القدم نهائيا ولن أعود للملاعب مرة أخرى 9 دقيقة | منتخب مصر
أحمد حسن: إذا كنت في المنتخب لما استطاع أي شخص أن يطلب مني ترك الشارة لـ صلاح 14 دقيقة | منتخب مصر
اتحاد الكرة: هذا الموعد الأقرب لبدء الموسم الجديد من الدوري 18 دقيقة | الدوري المصري
مدرب توجو: ما يحدث في إفريقيا يجعلني غاضبا قبل مواجهتي مصر 26 دقيقة | إفريقيا
المصري: سنضم 3 أو 4 صفقات جديدة.. وسياسة النادي واضحة في سوق الانتقالات 32 دقيقة | الدوري المصري
العين يوضح سبب رفضه سفر لابا كودجو لمواجهتي توجو ومصر 40 دقيقة | إفريقيا
البنك الأهلي: لقب الحصان الأسود هدفنا الموسم المقبل.. واتمنى أن يتخذ اتحاد الكرة قرارات مدروسة 43 دقيقة | الدوري المصري
أحمد سامي: الأهلي صاحب القرار في إمكانية إعارة بانون وبيع جيرالدو 56 دقيقة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيراميدز يقدم مديره الفني الجديد في مؤتمر صحفي الخميس 2 أوباميانج: لا أصدق ما فعله النني.. نريد أن نكون مثله 3 القاهرة تحبس أنفاسها.. مصر تنضم لقائمة شرف لا تضم سوى 10 دول 4 قائمة منتخب مصر – تواجد شريف وبسام.. واستبعاد أكرم توفيق والمهدي سليمان
قد ينال إعجابك