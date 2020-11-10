خبر في الجول – المصري يطلب استعارة محمد عبد السلام من الزمالك

طلب المصري من الزمالك الحصول على خدمات لاعبه محمد عبد السلام على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك مازال يدرس العرض المقدم من قبل المصري ولم يقرر الموافقة أو الرفض حتى الآن.

صاحب الـ23 شارك مع الزمالك الموسم الجاري في 31 مباراة سجل خلالهم هدفين.

وانضم عبد السلام للزمالك قادما من بتروجيت في عام 2018.

ويعد المصري أحد أنشط الأندية في الانتقالات الصيفية الحالية في مصر إذ أنه ضم ست صفقات حتى الآن وهم علاء عطا ومصطفى سلطان، والحارس عصام ثروت من نادي مصر.

بالإضافة إلى أحمد شديد قناوي قادما من الإنتاج الحربي. وأحمد رفعت لاعب الزمالك والاتحاد السكندري السابق.

وأخيرا محمد عنتر قادما من الزمالك.