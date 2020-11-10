بلماضي: لاعبو الجزائر مصممون على تحطيم رقم منتخب مصر القياسي

يرغب لاعبو منتخب الجزائر بشدة في تحطيم رقم قياسي يملكه المنتخب المصري على الساحة الإفريقية، حسب تصريحات مدربهم جمال بلماضي.

وقال بلماضي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية يوم الثلاثاء: "لاعبو الجزائر لديهم رغبة كبيرة في تحطيم الرقم القياسي لخوض المباريات الإفريقية بدون هزيمة الذي يحمله المصريون".

منتخب مصر يحمل الرقم القياسي برصيد 24 مباراة متتالية بدون هزيمة، فيما يقترب الخضر من هذا الرقم، ففريق بلماضي لم يهزم منذ 20 مباراة.

وأضاف بلماضي "أمور صغيرة مثل هذه لها أهمية كبيرة، ربما ليست من أهم الطموحات، فبالنسبة لي، نهائيات كأس العالم 2022 التي تلوح في الأفق عن قريب تهمني كثيرا ونريد أن نشارك فيها، كما أن هناك كأس أمم إفريقيا المقبلة أيضا".

ويستعد بطل إفريقيا 2019 لملاقاة زيمبابوي مرتين الأسبوع المقبل في تصفيات بطولة أمم إفريقيا المقبلة، ويملك فرصة الاقتراب من الرقم المصري.

وأتم بلماضي "اللاعبون يعشقون التحديات ويرغبون في الذهاب بعيدا وعدم الاكتفاء بتحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية 2019".

اللقب كان الثاني للمنتخب الجزائري عبر تاريخه، مقابل 7 لمنتخب مصر (الرقم القياسي)، 5 للكاميرون و4 لغانا و3 ألقاب لنيجيريا.