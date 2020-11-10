بلماضي: لاعبو الجزائر مصممون على تحطيم رقم منتخب مصر القياسي

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020 - 23:05

كتب : FilGoal

الجزائر - السنغال - كأس إفريقيا

يرغب لاعبو منتخب الجزائر بشدة في تحطيم رقم قياسي يملكه المنتخب المصري على الساحة الإفريقية، حسب تصريحات مدربهم جمال بلماضي.

وقال بلماضي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية يوم الثلاثاء: "لاعبو الجزائر لديهم رغبة كبيرة في تحطيم الرقم القياسي لخوض المباريات الإفريقية بدون هزيمة الذي يحمله المصريون".

منتخب مصر يحمل الرقم القياسي برصيد 24 مباراة متتالية بدون هزيمة، فيما يقترب الخضر من هذا الرقم، ففريق بلماضي لم يهزم منذ 20 مباراة.

أخبار متعلقة
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: تم مد القيد المحلي لـ30 نوفمبر صلاح يشارك في تدريبات منتخب مصر لأول مرة منذ 16 شهرا توجو لـ في الجول: نرفض ما حدث من نادي العين مع لابا كودجو.. نريده ضد مصر عبد الغني يختار لـ في الجول تشكيل مصر ضد توجو.. مصطفى محمد على مقاعد البدلاء

وأضاف بلماضي "أمور صغيرة مثل هذه لها أهمية كبيرة، ربما ليست من أهم الطموحات، فبالنسبة لي، نهائيات كأس العالم 2022 التي تلوح في الأفق عن قريب تهمني كثيرا ونريد أن نشارك فيها، كما أن هناك كأس أمم إفريقيا المقبلة أيضا".

ويستعد بطل إفريقيا 2019 لملاقاة زيمبابوي مرتين الأسبوع المقبل في تصفيات بطولة أمم إفريقيا المقبلة، ويملك فرصة الاقتراب من الرقم المصري.

وأتم بلماضي "اللاعبون يعشقون التحديات ويرغبون في الذهاب بعيدا وعدم الاكتفاء بتحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية 2019".

اللقب كان الثاني للمنتخب الجزائري عبر تاريخه، مقابل 7 لمنتخب مصر (الرقم القياسي)، 5 للكاميرون و4 لغانا و3 ألقاب لنيجيريا.

الجزائر مصر منتخب الجزائر منتخب مصر جمال بلماضي
نرشح لكم
أخر الأخبار
أحمد سامي: الأهلي صاحب القرار في إمكانية إعارة بانون وبيع جيرالدو 7 دقيقة | ميركاتو
مصدر من المصري لـ في الجول: نفاوض فخر الدين بن يوسف 15 دقيقة | الدوري المصري
الجنايني: أشهد أمام الله أنني لم أجامل أي طرف على حساب آخر 18 دقيقة | الدوري المصري
10 نوفمبر 1988.. عندما وُلد ميلان ساكي في ضباب بلجراد 38 دقيقة | الدوري الإيطالي
عنتر لـ في الجول: طلبت الرحيل من الزمالك للمشاركة.. واخترت المصري لأنه فريق جماهيري كبير 45 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – المصري يطلب استعارة محمد عبد السلام من الزمالك 48 دقيقة | الدوري المصري
بلماضي: لاعبو الجزائر مصممون على تحطيم رقم منتخب مصر القياسي 56 دقيقة | إفريقيا
أبو ريدة يعلن عدم ترشحه لرئاسة الاتحاد الإفريقي ويكمل مسيرته بـ فيفا ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيراميدز يقدم مديره الفني الجديد في مؤتمر صحفي الخميس 2 أوباميانج: لا أصدق ما فعله النني.. نريد أن نكون مثله 3 القاهرة تحبس أنفاسها.. مصر تنضم لقائمة شرف لا تضم سوى 10 دول 4 قائمة منتخب مصر – تواجد شريف وبسام.. واستبعاد أكرم توفيق والمهدي سليمان
قد ينال إعجابك