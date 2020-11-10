أبو ريدة يعلن عدم ترشحه لرئاسة الاتحاد الإفريقي ويكمل مسيرته بـ فيفا

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020 - 22:52

كتب : FilGoal

هاني أبو ريدة

أعلن هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" والمجلس الأعلي لنظيره الدولي "فيفا" عدم نيته الترشح في انتخابات رئاسة الأول.

وقال أبو ريدة عبر حساب المكتب الإعلامي الخاص به أنه لن يترشح على رئاسة كاف في الدورة الحالية رغم " تزكية ودعم العديد من رؤساء الاتحادات الافريقية لكونه أحد أقدم أعضاء المكتب التنفيذي والداعم الأقوى لكل الرؤساء السابقين في الانتخابات".

وأضاف البيان "أبو ريدة أعلن في وقت سابق عدم نيته الترشح للرئاسة حال عدم تقدم الرئيس الحالي للمنافسة".

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وأكمل "بالإضافة إلى رغبته في وجود مجلس إدارة اتحاد كرة منتخب من قبل الجمعية العمومية يقف خلف المرشح المصري لأقوى منصب إداري في كرة القدم في إفريقيا".

ويتواجد أبو ريدة في عضوية المكتب التنفيذي لكاف منذ عام 2004 والمجلس الأعلى لفيفا منذ 2009.

وأتم البيان "ويؤكد هاني أبو ريدة أنه سيواصل العمل للارتقاء وتنمية الكرة المصرية والافريقية والعالمية على كافة الأصعدة الإدارية والفنية والتسويقية من أجل وصولها إلى أعلى المراتب مهما بلغت الصعوبات".

هاني أبو ريدة كاف
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