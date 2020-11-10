توجو لـ في الجول: نرفض ما حدث من نادي العين مع لابا كودجو.. نريده ضد مصر

كشف أوجستين أميجا المتحدث الرسمي للاتحاد التوجولي لكرة القدم عن عدم انضمام مهاجم المنتخب ونادي العين لابا كودجو إلى بعثة الفريق المتواجدة في القاهرة للقاء مصر بسبب رفض فريقه الإماراتي.

وقال المتحدث الرسمي للاتحاد التوجولي لـFilGoal.com: "لابا كودجو لم ينضم لنا بسبب رفض نادي العين سفره لأنه حال سفره سيضطر للدخول في عزل صحي لـ14 يوما حينما يعود لناديه".

وتابع "ذلك الأمر من شأنه جعل اللاعب يغيب لفترة طويلة عن ناديه لذا منعوا سفره، ولكننا رفضنا ذلك وتقدمنا بطلب رسمي للاتحاد الإفريقي والدولي للتدخل وحفظ حقوقنا".

وأردف "لابا لاعب هام للغاية لنا ونريد مشاركته ضد منتخب مصر".

ويواجه منتخب مصر توجو منافسه مصر يومي 14 و17 نوفمبر الجاري في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

وتابع أميجا حديثه ديفيد هينين سيغيب كذلك عن المباراة لرفض ناديه جرونبل الفرنسي سفره رغم تماثله للشفاء من فيروس كورونا منذ السادس من نوفمبر الماضي".

وتابع "لكن النادي تخوف من سفر اللاعب كي لا يكون حاملا للعدوى واحترامنا قراراهم".

وأتم "باقي المنتخب بخير وخضنا أول مران لنا اليوم الثلاثاء في القاهرة والأمور كانت جيدة".