أسطورة ليفربول: تألق جوتا سيحفز صلاح وماني وفيرمينو للأفضل

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020 - 19:24

كتب : FilGoal

جوتا - صلاح - ماني - ليفربول

يعتقد جون ألدريدج أسطورة ليفربول أن تألق ديوجا جوتا لاعب الريدز الجديد سيحفز ثلاثي الهجوم في صفوف فريق يورجن كلوب نحو الأفضل.

وقال ألدريدج في تصريحات لجريدة ليفربول إيكو: "لست بحاجة إلى أن تكون خبيرًا في كرة القدم حتى ترى أن روبرتو فيرمينو يعاني".

وأضاف "وجود ديوجو جوتا سيحفز محمد صلاح وروبرتو فيرمينو وساديو ماني، لقد رأينا كيف حدث ذلك في مباراة أتالانتا، لكن المنافسة على التواجد في التشكيل الأساسي ستكون صحية".

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وتابع "ستكون هناك مباريات يشعر فيها يورجن كلوب أنه من الصواب أن يلعب بالرباعي، خاصة عندما يلعب في أنفيلد ضد الفرق التي ستدافع".

وواصل "جوتا رائع لأنه يستطيع اللعب في أي من المراكز الأمامية وسيبقي الجميع على أهبة الاستعداد".

وأكمل "لقد كان رائعًا في مواجهة أتالانتا عندما لعب في الوسط، بينما لعب محمد صلاح وساديو ماني في كلا الجانبين".

وأتم "ليس هناك شك في أن الأربعة يمكنهم اللعب معًا وسيعرف كلوب أنه يجب عليه إيجاد طريقة لإعادة فيرمينو إلى أفضل حالاته مرة أخرى لأنه لاعب رائع".

فيرمينو سجل هدفا واحدا فقط هذا الموسم، بينما وصل جوتا إلى سبعة أهداف.

ليفربول محمد صلاح ساديو ماني روبرتو فيرمينو ديوجو جوتا
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