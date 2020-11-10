يونايتد يعلن غياب لوك شو لشهر
الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020 - 18:35
كتب : FilGoal
أعلن مانشستر يونايتد رسميا اليوم الثلاثاء غياب الظهير الأيسر للفريق لوك شو لفترة تصل لشهر بسبب إصابته في أوتار الركبة
وتعرض صاحب الـ25 عاما للإصابة خلال انتصار يونايتد يوم السبت الماضي على إيفرتون في ملعب جوديسون بارك بثلاثة أهداف لهدف في تاسع جولات الدوري الإنجليزي.
وبذلك لن يكون بمقدور لوك شو المشاركة في مباريات وست بروميتش ألبيون وساوثامبتون ووست هام في الدوري الإنجليزي.
هذا بالإضافة لمباريات إسطنبول باشاك شهير وباريس جيرمان ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا.
وشارك لوك شوك مع يونايتد خلال الموسم الجاري في 10 مباريات صنع خلالهم هدفين.
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