يونايتد يعلن غياب لوك شو لشهر

أعلن مانشستر يونايتد رسميا اليوم الثلاثاء غياب الظهير الأيسر للفريق لوك شو لفترة تصل لشهر بسبب إصابته في أوتار الركبة

وتعرض صاحب الـ25 عاما للإصابة خلال انتصار يونايتد يوم السبت الماضي على إيفرتون في ملعب جوديسون بارك بثلاثة أهداف لهدف في تاسع جولات الدوري الإنجليزي.

وبذلك لن يكون بمقدور لوك شو المشاركة في مباريات وست بروميتش ألبيون وساوثامبتون ووست هام في الدوري الإنجليزي.

هذا بالإضافة لمباريات إسطنبول باشاك شهير وباريس جيرمان ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا.

وشارك لوك شوك مع يونايتد خلال الموسم الجاري في 10 مباريات صنع خلالهم هدفين.