مصدر من كاف يكشف لـ في الجول: زيادة عدد قوائم الأندية في الموسم الجديد من البطولات الإفريقية

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020 - 17:18

كتب : محمد عبد العظيم

حمدي فتحي - أبو جبل - الأهلي - الزمالك

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" زيادة عدد اللاعبين في قوائم الأندية خلال الموسم الجديد من دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية إلى 40 لاعبا بدلا من 30.

وقال مصدر من كاف –رفض ذكر اسمه- لـFilGoal.com: "قررنا زيادة عدد قوائم الأندية لتضم 40 لاعبا في الموسم المقبل".

وأضاف "ليس شرطا أن يكون هناك عدد معين للاعبين فوق السن أو شباب، الأهم أن تضم القائمة 40 لاعبا".

أخبار متعلقة
رودريجو: أعرف القليل عن الكرة المصرية وأتابع مباريات صلاح الجنايني: أتمنى أن يكرر المنتخب الأولمبي إنجازه في الحلم الكبير.. وغريب: يكفينا تكريم الرئيس وزير الرياضة: نهائي دوري أبطال إفريقيا في القاهرة وزير الرياضة يجيب.. هل يتم تعيين لجنة مؤقتة لإدارة الزمالك

وواصل "لذا قررنا مد فترة القيد لـ30 نوفمبر للأندية المعفية من المشاركة في الدور التمهيدي للبطولات لمنح فرصة لهم لإضافة لاعبين جدد خاصة أن نهائي دوري الأبطال سيقام يوم 27 من الشهر ذاته، وتلك الإضافات في القوائم ستكون بدون أي رسوم قيد".

وكشف المصدر في الوقت ذاته عن قرار جديد يعد بسببه أي فريق منهزما حال توفر 11 لاعبا في صفوفه لخوض المباريات.

وأوضح "لن نؤجل أي مباراة طالما أي فريق يمتلك 11 لاعبا و4 بدلاء، وحال الامتناع عن السفر يعد الفريق خاسرا بهدفين دون رد".

وأتم "الاتحاد الإفريقي سيكون هو المسؤول عن إجراء المسحات للفرق قبل المباريات".

ولن يشارك الأهلي أو الزمالك طرفي نهائي دوري أبطال إفريقيا للنسخة الحالية في الدور التمهيدي، معهما أندية مازيمبي الكونغولي والرجاء المغربي وصنداونز الجنوب إفريقي وبريمييرو دو أجوستو الأنجولي وهوريا الغيني وفيتا كلوب الكونغولي.

وتقام مباريات الذهاب بين 20 و22 نوفمبر، وتقام مباريات الإياب بين أيام 26 و28 نوفمبر.

في إفريقيا الأهلي الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
كادينا كوبي: يوفيتش يدفع 30 ألف يورو لتجنب السجن 21 دقيقة | أوروبا
أسوان يتعاقد مع سوستة لاعب المقاولون 46 دقيقة | ميركاتو
صفقة تبادلية بين أسوان وإنبي تضم 7 لاعبين 57 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من كاف يكشف لـ في الجول: زيادة عدد قوائم الأندية في الموسم الجديد من البطولات الإفريقية ساعة | دوري أبطال إفريقيا
رودريجو: أعرف القليل عن الكرة المصرية وأتابع مباريات صلاح ساعة | مصر
الجنايني: أتمنى أن يكرر المنتخب الأولمبي إنجازه في الحلم الكبير.. وغريب: يكفينا تكريم الرئيس 2 ساعة | مصر
وزير الرياضة يجيب.. هل يتم تعيين لجنة مؤقتة لإدارة الزمالك 2 ساعة | مصر
وزير الرياضة: نهائي دوري أبطال إفريقيا في القاهرة 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيراميدز يقدم مديره الفني الجديد في مؤتمر صحفي الخميس 2 أوباميانج: لا أصدق ما فعله النني.. نريد أن نكون مثله 3 القاهرة تحبس أنفاسها.. مصر تنضم لقائمة شرف لا تضم سوى 10 دول 4 قائمة منتخب مصر – تواجد شريف وبسام.. واستبعاد أكرم توفيق والمهدي سليمان
قد ينال إعجابك