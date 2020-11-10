مصدر من كاف يكشف لـ في الجول: زيادة عدد قوائم الأندية في الموسم الجديد من البطولات الإفريقية

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" زيادة عدد اللاعبين في قوائم الأندية خلال الموسم الجديد من دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية إلى 40 لاعبا بدلا من 30.

وقال مصدر من كاف –رفض ذكر اسمه- لـFilGoal.com: "قررنا زيادة عدد قوائم الأندية لتضم 40 لاعبا في الموسم المقبل".

وأضاف "ليس شرطا أن يكون هناك عدد معين للاعبين فوق السن أو شباب، الأهم أن تضم القائمة 40 لاعبا".

وواصل "لذا قررنا مد فترة القيد لـ30 نوفمبر للأندية المعفية من المشاركة في الدور التمهيدي للبطولات لمنح فرصة لهم لإضافة لاعبين جدد خاصة أن نهائي دوري الأبطال سيقام يوم 27 من الشهر ذاته، وتلك الإضافات في القوائم ستكون بدون أي رسوم قيد".

وكشف المصدر في الوقت ذاته عن قرار جديد يعد بسببه أي فريق منهزما حال توفر 11 لاعبا في صفوفه لخوض المباريات.

وأوضح "لن نؤجل أي مباراة طالما أي فريق يمتلك 11 لاعبا و4 بدلاء، وحال الامتناع عن السفر يعد الفريق خاسرا بهدفين دون رد".

وأتم "الاتحاد الإفريقي سيكون هو المسؤول عن إجراء المسحات للفرق قبل المباريات".

ولن يشارك الأهلي أو الزمالك طرفي نهائي دوري أبطال إفريقيا للنسخة الحالية في الدور التمهيدي، معهما أندية مازيمبي الكونغولي والرجاء المغربي وصنداونز الجنوب إفريقي وبريمييرو دو أجوستو الأنجولي وهوريا الغيني وفيتا كلوب الكونغولي.

وتقام مباريات الذهاب بين 20 و22 نوفمبر، وتقام مباريات الإياب بين أيام 26 و28 نوفمبر.