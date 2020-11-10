رودريجو: أعرف القليل عن الكرة المصرية وأتابع مباريات صلاح

قال رودريجو لاعب ريال مدريد ومنتخب البرازيل إنه يعرف القليل عن الكرة المصرية، مشيرا إلى أنه يتابع مباريات محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر. وذلك في مؤتمر افتتاح البطولة الودية الأولمبية.

وصرح رودريجو للصحفيين: "أعرف القليل عن الكرة المصرية لأنني متواجد في إسبانيا".

وأضاف "أعرف محمد صلاح وأتابع مبارياته".

ويلعب منتخب مصر الأولمبي وديا ضد كوريا الجنوبية يوم 12 نوفمبر ثم ضد البرازيل يوم 17 من الشهر ذاته.

وذلك ضمن خطة المنتخب الأولمبي للاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2021.

وكان شوقي غريب مدرب منتخب مصر الأولمبي قد أعلن في وقت سابق قائمته التي ضمت 28 لاعبا استعدادا للمباراتين. (طالع القائمة كاملة)