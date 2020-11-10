تنزانيا تستضيف تونس في حضور 30 ألف متفرج

كشف الاتحاد التنزاني لكرة القدم عن استضافة منتخب تونس في حضور 30 ألف متفرج ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا.

وتستضيف تنزانيا منتخب تونس يوم الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا.

ويلعب الفريقان معا يوم الجمعة في تونس ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات.

وكشف الاتحاد التنزاني عن حصوله على الموافقة من كاف للسماح بحضور المتفرجين.

وأشار الاتحاد التنزاني في بيانه أنه سيسمح فقط بحضور نصف سعة الاستاد أي حضور 30 ألف متفرج.

ويتصدر منتخب تونس صدارة مجموعته برصيد ست نقاط من فوزين على ليبيا وغينيا الاستوائية.

أما تنزانيا ففي المركز الثالث بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن منتخب ليبيا صاحب المركز الثاني.