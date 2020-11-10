نادر شوقي يكشف لـ في الجول موقف أحمد ياسر ريان من الانتقال إلى سموحة

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020 - 14:21

كتب : أحمد الخولي

أحمد ياسر ريان - الجونة

نفى نادر شوقي، وكيل أعمال أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي الذي قضى الموسمين الماضيين معارا للجونة، انتقال موكله لنادي سموحة.

وقال شوقي لـ FilGoal.com: "أستغرب من تعجل مسؤولي سموحة الحديث في الأمر وكأنه تم حسمه".

وأضاف "اللاعب حاليا على قوة الأهلي، الذي لم يحسم قراره سواء ببقائه أو رحيله".

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وأردف "في حال عدم استمرار ريان مع الأهلي، فإنه يملك 5 عروض".

وكشف "سموحة، الاتحاد السكندري، الإسماعيلي، سيراميكا كليوباترا، والبنك الأهلي، يريدون اللاعب".

وأتم "ريان سيفاضل بين العروض ويقرر أكثرها تناسبا معه".

صاحب الـ 22 عاما لعب 29 مباراة الموسم الماضي، سجل فيهم 6 أهداف وصنع هدفين.

أحمد ياسر ريان الجونة سموحة الأهلي
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