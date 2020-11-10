فرج عامر: نفاوض الأهلي من أجل أحمد ياسر ريان.. وبامبو ضمن أهدافنا

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020 - 00:15

كتب : FilGoal

كريم بامبو - الزمالك - نادي مصر

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة وجود مفاوضات مع الأهلي من أجل ضم مهاجمه أحمد ياسر ريان الذي انتهت إعارته لـ الجونة.

وقال فرج عامر: " يوجد مفاوضات مع الأهلي من أجل ضم أحمد ياسر ريان وقد تكون المفاوضات قريبة من الحسم".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة صدى البلد "الأهلي في الوقت الحالي تركيزه على نهائي إفريقيا وهو ما يجعل أمور المفاوضات لا تُحسم".

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وتابع "اتفقت مع محمود الخطيب -رئيس الأهلي- على ضم محمد عبد المنعم مدافع الأهلي، وتعاقدنا مع رفيق كابو على سبيل الإعارة من دجلة وكذلك عبد الكبير الوادي".

وأجاب رئيس سموحة على (هل كريم بامبو ضمن أهداف النادي؟) قائلا: "نعم هو ضمن أهدافنا ونتمنى إتمام الصفقة".

وأكمل حديثه قائلا: "كنا نرغب في ضم بامبو قبل حتى أن ينضم لـ الإسماعيلي، وبعدها رغبنا في ضمه مجددا قبل أن ينضم لـ الزمالك وفي النهاية لم يشارك".

وأتم " يوجد 3 صفقات جديدة قادمة لـ سموحة منهم ثنائي مفاجأة".

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