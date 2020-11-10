مدافع ليفربول: لم نكن في أفضل حالاتنا مؤخرا لكننا بالقرب من صدارة الدوري

اعترف أندي روبرتسون مدافع ليفربول بأن فريقه لم يكن في أفضل حالاته مؤخرا، لكن رغم ذلك نجح في احتلال المركز الثالث في الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن المتصدر وتصدر مجموعته في دوري أبطال أوروبا.

أندرو روبيرتسون النادي : ليفربول ليفربول

وقال روبرتسون لموقع ناديه: "يجب أن نكون سعداء بهذه النتائج عقب ما تعرضنا له من إصابات بفيروس كورونا وإصابات ملاعب، جعل الجميع يظنون أننا سنتوقف".

وأضاف قائد منتخب اسكتلندا "نجحنا في الثبات وتحقيق بعض النتائج الرائعة".

وتابع "ربما لم نكن في أفضل حالاتنا، لكننا حققنا نتائج جيدة واقتربنا من صدارة الدوري".

وأردف "نرجو أن يستمر ذلك، وأن نواصل بناء جسور الثقة والتطور في الأداء. سيعود كل من تعرض للإصابة، ونأمل أن نصبح أقوى".

وأكمل "أتمنى ألا نفقد أي لاعب خلال المباريات الدولية. لدينا مباريات مهمة مع منتخبات بلادنا، لكن أتمنى أن يعود الجميع بصحة جيدة".

وأتم "أتمنى أن نكون جاهزين لفترة أعياد الميلاد، لأنها ستكون مكثفة، لكننا تعاملنا معها بشكل جيد في المواسم السابقة".