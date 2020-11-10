مدافع ليفربول: لم نكن في أفضل حالاتنا مؤخرا لكننا بالقرب من صدارة الدوري

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020 - 11:28

كتب : FilGoal

روبرتسون

اعترف أندي روبرتسون مدافع ليفربول بأن فريقه لم يكن في أفضل حالاته مؤخرا، لكن رغم ذلك نجح في احتلال المركز الثالث في الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن المتصدر وتصدر مجموعته في دوري أبطال أوروبا.

وقال روبرتسون لموقع ناديه: "يجب أن نكون سعداء بهذه النتائج عقب ما تعرضنا له من إصابات بفيروس كورونا وإصابات ملاعب، جعل الجميع يظنون أننا سنتوقف".

وأضاف قائد منتخب اسكتلندا "نجحنا في الثبات وتحقيق بعض النتائج الرائعة".

أخبار متعلقة
جوارديولا: التعادل مع ليفربول نتيجة عادلة جيسوس: نتيجة التعادل مع ليفربول ليست مرضية.. علينا القتال حتى النهاية تشكيل سيتي - استبعاد كامل لـ محرز أمام ليفربول تشكيل ليفربول – صلاح يقود الحُمر أمام مانشستر سيتي

وتابع "ربما لم نكن في أفضل حالاتنا، لكننا حققنا نتائج جيدة واقتربنا من صدارة الدوري".

وأردف "نرجو أن يستمر ذلك، وأن نواصل بناء جسور الثقة والتطور في الأداء. سيعود كل من تعرض للإصابة، ونأمل أن نصبح أقوى".

وأكمل "أتمنى ألا نفقد أي لاعب خلال المباريات الدولية. لدينا مباريات مهمة مع منتخبات بلادنا، لكن أتمنى أن يعود الجميع بصحة جيدة".

وأتم "أتمنى أن نكون جاهزين لفترة أعياد الميلاد، لأنها ستكون مكثفة، لكننا تعاملنا معها بشكل جيد في المواسم السابقة".

روبرتسون ليفربول
نرشح لكم
أخر الأخبار
فورمولا 1 تعلن مواعيد سباقات 2021.. إدراج سباق السعودية الجديد واستبعاد فيتنام 5 دقيقة | رياضات أخرى
بعد 10 سنوات.. برانديللي يعود لقيادة فيورنتينا 10 دقيقة | الدوري الإيطالي
انتخابات كاف – موتسيبي.. المحامي عملاق التعدين صاحب الترشح "المفاجئ" 11 دقيقة | إفريقيا
المقاولون: سوق الانتقالات أصبحت مجنونة جدا.. لا نفكر في استعارة لاعبي الأهلي 25 دقيقة | الدوري المصري
انتخابات كاف – أنوما.. معارض شرس لـ حياتو واتهامات بالفساد 31 دقيقة | إفريقيا
فالفيردي: بدأت عملية التعافي الآن.. وأتمنى أن تمر تلك الأسابيع سريعا 41 دقيقة | الدوري الإسباني
مدافع ليفربول: لم نكن في أفضل حالاتنا مؤخرا لكننا بالقرب من صدارة الدوري ساعة | الدوري الإنجليزي
تياجو موتا: أشعر بالفخر لربط اسمي بتدريب باريس سان جيرمان ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيراميدز يقدم مديره الفني الجديد في مؤتمر صحفي الخميس 2 أوباميانج: لا أصدق ما فعله النني.. نريد أن نكون مثله 3 القاهرة تحبس أنفاسها.. مصر تنضم لقائمة شرف لا تضم سوى 10 دول 4 قائمة منتخب مصر – تواجد شريف وبسام.. واستبعاد أكرم توفيق والمهدي سليمان
قد ينال إعجابك