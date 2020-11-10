آس: إنتر ميامي يرغب في ضم راموس بعد نهاية عقده مع ريال مدريد

يرغب نادي إنتر ميامي في الحصول على خدمات سيرخيو راموس قائد ريال مدريد في صفقة انتقال مجانية خلال الصيف المقبلة. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "آس" الإسبانية.

ويسعى ديفيد بيكام المالك المشترك ومدير عمليات كرة القدم للنادي الأمريكي أن يستغل علاقاته في ريال مدريد وصداقته مع سيرخيو راموس (34 عاما) لضمه إلى الفريق.

وكانت تقارير صحفية قد ألمحت إلى أن مفاوضات تجديد عقد اللاعب مع ناديه جارية، لكنها لم تصل بعد إلى الحد الذي يسمح باستمراره مع النادي الملكي.

وفي حالة انضمام راموس إلى مشروع إنتر ميامي الجديد فسينضم إلى الثنائي الذي تلألأ في سماء أوروبا لسنوات، بلايس ماتويدي وجونزالو إيجوايين.

قناة "كواترو" الإسبانية كانت آخر من نشر تقريرا بخصوص مستقبل اللاعب مع ريال مدريد، إذ أن صاحب الـ34 أوضح رغبته بالاستمرار مع النادي الملكي حتى اعتزاله، إلا أن هناك حيرة بشأن تجديد عقده لمدة عام أو عامين حتى الآن. (طالع التفاصيل)

وخلال يوم 1 يناير من العام المقبل سيكون راموس حرا لكي يوقع عقدا مع أي فريق آخر لينضم له مجانا بعد نهاية عقده، خاصة وأنه سيكون في آخر 6 أشهر له في تعاقده معا لنادي، وبالتالي يُسمح له بأن يعقد مفاوضات للانضمام إلى فريق آخر.

وقال زيدان في تصريحات صحفية تعليقا على مستقبل اللاعب:"لا أشك في استمراره. إنه قائدنا وبالتأكيد سنظل نحبه للأبد".

راموس انضم إلى ريال مدريد في صيف 2005 قادما من إشبيلية بمبلغ 27 مليون يورو، وينتهي عقده الحالي بنهاية الموسم الجاري.

النجم الإسباني خاض 660 مباراة بقميص النادي الملكي سجل خلالها 100 هدفا وصنع 40 آخرين.

وشارك راموس خلال الموسم الجاري في 10 مواجهات بكل المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفا.