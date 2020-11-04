تقرير: ريال مدريد سيتقدم بعرض لتجديد عقد راموس.. وحيرة بشأن مدة العقد

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 - 15:01

كتب : FilGoal

لاوتارو مارتينيز - إنتر - سيرخيو راموس - ريال مدريد

سيتقدم ريال مدريد بعرض جديد على قائده سيرخيو راموس لتجديد عقده، لكن النادي ليس واثقا بعد من أيهما أفضل له أن يعرض عام أم عامين. وذلك حسب تقرير نشرته قناة "كواترو" الإسبانية.

سيرخيو راموس

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

التقرير أوضح أن صاحب الـ34 عاما ينوي إنهاء مسيرته وهو يلعب لريال مدريد ولم يشك للحظة أنه سيجدد عقده.

رغم ذلك، لم تصل أي أخبار إلى راموس من فلورنتينو بيريز رئيس النادي، ولا يوجد تقدم في المفاوضات حول احتمالية تجديد عقده في الوقت الحالي.

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وخلال يوم 1 يناير من العام المقبل سيكون راموس حرا لكي يوقع عقدا مع أي فريق آخر لينضم له مجانا بعد نهاية عقده، خاصة وأنه سيكون في آخر 6 أشهر له في تعاقده معا لنادي، وبالتالي يُسمح له بأن يعقد مفاوضات للانضمام إلى فريق آخر.

راموس صاحب الـ34 عاما سجل هدفه الـ100 بقميص ريال مدريد ضد إنتر ميلان في انتصار فريقه بنتيجة 3-2 ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال زيدان في تصريحات صحفية تعليقا على مستقبل اللاعب:"لا أشك في استمراره. إنه قائدنا وبالتأكيد سنظل نحبه للأبد".

راموس انضم إلى ريال مدريد في صيف 2005 قادما من إشبيلية بمبلغ 27 مليون يورو، وينتهي عقده الحالي بنهاية الموسم الجاري.

النجم الإسباني خاض 659 مباراة بقميص النادي الملكي سجل خلالها 100 هدفا وصنع 40 آخرين.

وشارك راموس خلال الموسم الجاري في 9 مواجهات بكل المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفا.

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