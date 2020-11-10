بركات: سلبية مسحة لاعبي المنتخب.. تأكدنا من سلامة الونش ولا يتدخل أحد في اختياراتنا

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020 - 00:43

كتب : FilGoal

حسام البدري - محمد بركات - طارق مصطفى - الجهاز الفني لمنتخب مصر

كشف محمد بركات مدير منتخب مصر عن سلبية مسحة اللاعبين، ومن المقرر انضمام الثلاثي محمد صلاح ومحمد النني ومحمود حسن تريزيجيه غدا الثلاثاء.

وشدد بركات على سلامة محمود الونش بعد الإصابة التي لحقت به في الزمالك.

وقال بركات عبر أون تايم سبورتس 2: "هناك جدية من اللاعبين خلال معسكر المنتخب ورغبة من الجميع في التواجد ضمن التشكيل".

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وأضاف "هدفنا تصدر المجموعة ولدينا مهمة أًصعب في تصفيات كأس العالم، لكن بعد أن نطمئن على موقفنا في تصفيات إفريقيا".

وتابع "حجازي تواجد في مران اليوم لمدة 40 دقيقة فقط بسبب مشاركته في مباراة من يومين، وصل صلاح والنني وتريزيجيه مساء اليوم وينضمون غدا الثلاثاء".

وكشف بركات "هناك تواصل بين الجهازين الطبي في المنتخب والزمالك، وتأكدنا من سلامة الونش ليس فقط بنسبة 100% لكن مليون % وبناء على ذلك تم ضمه لمعسكر المنتخب".

وواصل "خضع اللاعبون لمسحة طبية اليوم واستمروا في غرف الإقامة لحين ظهور النتائج وجاءت جميعها سلبية".

وأوضح بركات "حسام البدري لم يقصد التقليل من مصطفى محمد، لكن كل مدير فني وأي لاعب يتطلع للظهور بشكل أفضل، مصطفى محمد لفت الأنظار منذ كان في طنطا وطلائع الجيش وهو مستقبل مصر".

وشدد مدير المنتخب "لم يحدث وأن تدخل أي شخص في ضم لاعب أو استبعاده خاصة كهربا".

وأتم تصريحاته "لا يوجد أي تفاصيل جديدة بشأن المباراة الثانية مع توجو، واللقاء سيقام هناك في موعده 17 نوفمبر".

منتخب مصر محمد بركات
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