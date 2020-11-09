أحمد فتحي: أفضل سنوات عمري كانت في الأهلي.. وأحترم قرار البدري

تحدث أحمد فتحي لاعب بيراميدز ونجم منتخب مصر عن فترته السابقة مع الأهلي، واصفا إياها بـ"أفضل سنوات عمري".

وقال فتحي: " لعبت 12 سنة في الأهلي وهي أفضل سنين عمري".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة أون تايم سبورتس 1 "الأهلي دائما ما يقف بجانبي ويدعمني وأشكر الجميع في الأهلي من لاعبين وإدارات مختلفة وجماهير".

وأشار "أتمنى تحقيق بطولة إفريقيا لـ الأهلي لأن محمود الخطيب يستحق تلك البطولة".

وتابع "البدايات دائما ما تكون صعبة ولذلك أتمنى أن يكون التوفيق حليفي في بدايتي مع بيراميدز".

وأكمل حديثه قائلا: "طوال فترة حياتك لابد أن تحلم، ولذلك من الطبيعي أن أحلم بتحقيق بطولات مع بيراميدز".

وعن عدم تواجده في قائمة منتخب مصر، أشار فتحي إلى "لا أعرف لماذا لم أتواجد في القائمة، ولكن حسام البدري -مدرب المنتخب- قال إن استبعادي من القائمة لأمور فنية وأحترم ذلك".

واستمر "أزمة شارة القيادة؟ تحدثنا فيها من قبل ولم نتطرق لها من جديد وانتهى الأمر".

وأتم "كل التوفيق لمنتخب مصر في مواجهتي التصفيات، وهدفي التواجد مع المنتخب في كأس العالم المقبل".

وأعلن بيراميدز في وقت سابق التعاقد مع أحمد فتحي نجم الأهلي السابق الذي انتهى تعاقده مع القلعة الحمراء.

ولعب فتحي آخر مباراة له مع الأهلي أمام طلائع الجيش في ختام الدوري المصري.

يأتي ذلك بعد تعاقد بيراميدز مع كل من رمضان صبحي وشريف إكرامي ومحمود وادي.