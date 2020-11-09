كلوب: كل شهور موسم الدوري الإنجليزي أصبحت مثل ديسمبر

يرى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن كل أشهر العام أصبحت مثل شهر ديسمبر، الذي يزدحم بالمباريات.

وتخوض الأندية الإنجليزية العديد من المباريات في شهر ديسمبر سنويا، خاصة فترة أعياد الميلاد.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "مع جائحة فيروس كورونا تغير كل شيء باستثناء جدول المباريات".

وأضاف "عادةً ما يكون لدينا جميعًا في موسم واحد أكتوبر ونوفمبر ثم ديسمبر صعب للغاية. هذا العام، أكتوبر مثل ديسمبر، نوفمبر مثل ديسمبر، ديسمبر لا يزال مثل ديسمبر. هذه الكثافة صعبة حقًا".

وأكمل "من الطبيعي تمامًا أن تلعب يوم السبت، لكن الأزمة تمكن في توقيت اللعب يومها 12.30 ظهرًا".

وتابع "المشكلة الوحيدة هي أننا نؤذي اللاعبين. لا يمكننا الحفاظ على لياقة اللاعبين مع هذا الأمر. هذه هي المشكلة حقًا. الأمر لا يتعلق بنا، إنه يتعلق بالجدول".

وأتم "الجميع بحاجة للجلوس على الطاولة. من الجيد أننا وجدنا الحل للعودة واللعب، وهذا رائع، لكن الآن علينا أن نبدأ في التفكير حول ما هو قادم".