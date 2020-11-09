مدرب أستون فيلا: هذا أكثر ما أسعدني في لقاء أرسنال

الإثنين، 09 نوفمبر 2020 - 18:58

كتب : FilGoal

تريزيجيه - أرسنال - أستون فيلا

كشف دين سميث المدير الفني لفريق أستون فيلا عن أكثر ما اسعده من لاعبيه في لقاء أرسنال.

وانتصر فيلا بمشاركة محمود حسن "تريزيجيه" على أرسنال بثلاثية نظيفة ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

وقال سميث في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أعتقد أن أكثر ما أسعدني هو اللعب بدون الكرة، ومدى تنظيمنا".

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وأضاف "لقد كان انتصارا رائعا، والأداء أيضا كان رائعا".

وأكمل "لقد خاب أمل اللاعبين مرة أخرى لأن المشجعين لم يتواجدوا للاحتفال بهذا النصر".

وتابع "شعرت بخيبة أمل كبيرة في الموسم الماضي، حين تقدمنا مرتين وتم طرد لاعب من أرسنال ولكنهم عادوا وفازوا بالمباراة".

واكتسح أستون فيلا مستضيفه أرسنال على ملعب الأخير في لقاء شهد مشاركة الثنائي المصري محمود حسن "تريزيجيه" ومحمد النني.

وتلقى أرسنال هزيمته الرابعة هذا الموسم ليتجمد رصيده عند النقطة 12 في المركز الـ 11.

بينما وصل أستون فيلا للمركز السادس بـ 15 نقطة مع مباراة مؤجلة أمام مانشستر سيتي.

الدوري الإنجليزي أستون فيلا أرسنال
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