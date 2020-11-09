تعرف على تقييم صلاح أمام سيتي

نجح محمد صلاح مهاجم ليفربول في التسجيل بشباك مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

ليفربول تعادل مع سيتي بهدف لمثله في قمة الجولة الثامنة من المسابقة، وكان صلاح صاحب هدف الريدز.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام سيتي حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري اختلف بين 6 و7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.1 درجة من عشرة.

الأفضل في صفوف الريدز كان ساديو ماني، بفارق ضئيل عن زميله المصري، إذ حصل على 7.4 درجة كمتوسط تقييم.

ونجح ماني في الحصول على ركلة جزاء في الدقائق الأولى بعد عرقلة من كايل ووكر.

صلاح نفذ ركلة الجزاء وسجلها في المرمى بإتقان.

هدف هو الثامن لـ محمد صلاح في الدوري هذا الموسم ليتصدر ترتيب الهدافين مع سون هيونج مين، دومنيك كالفيرت لوين وجايمي فاردي.

التعادل رفع رصيد ليفربول للنقطة الـ17 ليحتل المركز الثالث بفارق نقطة عن ليستر سيتي المتصدر.