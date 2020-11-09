قرعة الكونفدرالية - مواجهة عربية أمام بيراميدز.. وموقعة نارية في انتظار المقاولون ضد النجم

الإثنين، 09 نوفمبر 2020 - 17:24

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - بيراميدز - المقاولون العرب - الدوري المصري

ينتظر فريقي بيراميدز والمقاولون العرب مواجهات عربية محتملة في دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وأجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قرعة الدور التمهيدي للنسخة المقبلة لبطولتي دوري أبطال إفريقيا، والكونفدرالية الإفريقية في مقر الاتحاد في القاهرة.

ويلعب بيراميدز في دور الـ32 وصيف النسخة الماضية من البطولة ضد الفائز من الاتحاد الليبي وهورسيد الصومالي.

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وتقام مباراة الإياب لبيراميدز في القاهرة.

المقاولون العرب سيكون الفريق المصري الوحيد الذي يبدأ البطولة الإفريقية من الدور التمهيدي، وسيواجه سولار بطل جيبوتي خارج أرضه أولا، قبل أن تقام مباراة العودة في مصر.

وفي حالة نجاح المقاولون في تخطي الدور التمهيدي، فأنه سينتظره مواجهة نارية أمام النجم الساحلي التونسي.

على أن تقام مباراة الإياب لدور الـ32 في تونس بملعب النجم الساحلي.

ولن يشارك الأهلي أو الزمالك طرفي نهائي دوري أبطال إفريقيا للنسخة الحالية في الدور التمهيدي، معهما أندية مازيمبي الكونغولي والرجاء المغربي وصنداونز الجنوب إفريقي وبريمييرو دو أجوستو الأنجولي وهوريا الغيني وفيتا كلوب الكونغولي.

وتقام مباريات الذهاب بين 20 و22 نوفمبر، وتقام مباريات الإياب بين أيام 26 و28 نوفمبر.

الكونفدرالية بيراميدز المقاولون العرب
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