موندو ديبورتيفو: توتنام يسعى لضم بيل بشكل نهائي

يسعى نادي توتنام للحصول بشكل نهائي على خدمات جاريث بيل لاعب ريال مدريد المعار إلى صفوفه حتى نهاية الموسم الجاري. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وأشار التقرير إلى أن جوزيه مورينيو مدرب الفريق اللندني سعيد للغاية بما يقدمه اللاعب صاحب الـ31 عاما ويرغب في استمراره بشكل نهائي مع الفريق لأبعد من الموسم الجاري.

وكانت شبكة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية قد حددت سعر بيل في وقت سابق بمبلغ 15 مليون يورو.

بيل (31 عاما) بدأ مسيرته في ساوثامبتون، ثم انتقل إلى توتنام في 2007 وقتما بلغ 18 عاما، ومعه دخل تاريخ كرة القدم الإنجليزية بمستويات مبهرة حتى رحيله عنه عام 2013.

وخاض بيل في فترته الأولى مع توتنام 203 مباراة، سجّل خلالها 56 هدفا، وصنع 58، وساهم في عودته للمشاركة بدوري أبطال أوروبا بعد غياب دام نصف قرن.

كما وصل بيل مع توتنام إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2009.

وحقق بيل العديد من الألقاب الفردية في صفوف توتنام، أبرزها جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي المقدمة من رابطة اللاعبين عامي 2011 و2013، كما حصد جائزة النقاد الرياضيين، ورابطة الدوري الإنجليزي عام 2013 كذلك الأخير له مع السبيرز قبل انتقاله إلى ريال مدريد.

في صيف 2013 تمت الصفقة القياسية المدوية، بانتقال بيل من توتنام إلى ريال مدريد مقابل 100 مليون يورو.

الجناح الويلزي حضر ليكون أهم صفقات المدرب الجديد –حينها- كارلو أنشيلوتي.

الصفقة حطمت الرقم القياسي السابق الذي كان مسجلا باسم كريستيانو رونالدو عند انتقاله من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد صيف 2009 مقابل 94 مليون يورو.

ولعب بيل بقميص ريال مدريد في 251 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 105 هدفا وصنع 68 آخرين.

وحصد النجم الويلزي مع ريال مدريد 13 لقبا منها 4 بطولات دوري أبطال أوروبا ولقبي سوبر أوروبي و3 بطولات كأس عالم للاندية.