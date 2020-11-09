ماجواير: تفاعلنا جيدا ضد إيفرتون بعد خسارتين.. تلك البداية فقط

الإثنين، 09 نوفمبر 2020 - 10:42

كتب : FilGoal

هاري ماجواير يسجل هدف التعادل لمانشستر يونايتد أمام نيوكاسل

قال هاري ماجواير قائد مانشستر يونايتد إن فريقه ربما يكون قد حصد نقاط مباراة إيفرتون لكن تلك هي البداية فقط، محذرا زملائه بعد استقبال هدف سهل مرة أخرى حسب وصفه. وذلك في تصريحاته للصحفيين عقب المباراة.

وصرح قائد يونايتد: "تفاعلنا بشكل جيد مع النتيجتين السيئتين، شعرنا أننا على الطريق الصحيح بعد الفوز ضد لايبزج".

وأضاف "خذلنا أنفسنا بعد ذلك ضد أرسنال".

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وواصل "لم يكن مستوانا جيدا كفاية، هذا الأسبوع مجددا منحنا هدفا سهلا وكان من الصعب أن نخلق فرصا للعودة".

وأكمل "علمنا أن تلك ستكون مباراة هامة ويجب أن نحصد الثلاث نقاط، تفاعلنا جيدا لكن تلك البداية فقط".

مانشستر يونايتد خسر مباراتين على التوالي خلال الأسبوع الماضي، في الدوري ضد أرسنال، وفي دوري أبطال أوروبا ضد إسطنبول باشاك شهير.

الشياطين الحمر فازوا في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز بنتيجة 3-1 ضد إيفرتون.

وارتفع رصيد يونايتد بهذا الفوز إلى 10 نقاط في المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري بعد أن فاز في 3 مباريات وخسر 3 وتعادل مرة.

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز
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