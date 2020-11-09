جوارديولا: التعادل مع ليفربول نتيجة عادلة

الإثنين، 09 نوفمبر 2020 - 00:56

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - مانشستر سيتي

يعتقد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن نتيجة التعادل مع ليفربول بهدف لمثله نتيجة عادلة.

وترك ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي بعدما تعادل خارج ملعبه مع مانشستر سيتي، في مباراة القمة التي جمعتهما ضمن الجولة الثامنة من المسابقة.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد كانت مباراة صعبة، لقد بدأوا بشكل جيد حقا".

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وأضاف "الأمر ليس سهلا لأنهم سريعون جدا، ولعبوا ضدنا بأربعة لاعبين في الأمام".

وواصل "بعد ركلة الجزاء لعبنا بشكل أفضل وتعادلنا، كانت مباراة مغلقة، لا توجد فرص كثيرة لكلا الجانبين".

وتابع المدرب الإسباني "ارتكبنا ركلة جزاء مرة أخرى، نأمل أن نتعلم من ذلك".

وشدد "أنا سعيد جدا لأنني أرى عمل اللاعبين كل يوم، أتمنى أن يتمكنوا الآن بالاستمتاع مع منتخبات بلادهم في التوقف الدولي والعودة سالمين بدون إصابات".

وأردف ""خضنا 12 مباراة وخسرنا واحدة فقط في كل المسابقات، لسوء الحظ، لقد تعادلنا كثيرا، لكن التعادل مع ليفربول نتيجة عادلة".

وعاد ليفربول من ملعب الاتحاد معقل مانشستر سيتي بتعادل أوصله للنقطة 17، ليتراجع حامل لقب الدوري إلى المركز الثالث بجدول الترتيب تاركا الصدارة لليستر سيتي الذي يمتلك 18 نقطة.

وبفارق نقطة واحدة عن توتنام صاحب المركز الثاني.

كما ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى النقطة 12 في الـ11 بجدول الترتيب ولا يزال يتبقى له مباراة مؤجلة.

وتألق النجم المصري محمد صلاح وسجل هدف فريقه ليفربول في المباراة، بينما جاء هدف سيتي عن طريق المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس.

بيب جوارديولا ليفربول مانشستر سيتي
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