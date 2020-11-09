بعد إثارة الوقت الضائع.. إبراهيموفيتش يعوض إهدار ركلة جزاء ويتعادل لـ ميلان أمام فيرونا

الإثنين، 09 نوفمبر 2020 - 00:13

كتب : FilGoal

لاعبو ميلان يحتفلون بهدف إبراهيموفيتش في إنتر

رفض ميلان الاستسلام بالخسارة الأولى في الدوري الإيطالي هذا الموسم بتعادل أمام فيرونا.

وانتهى اللقاء بهدفين لكل فريق ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

وافتتح فيرونا التسجيل مبكرا في الدقيقة السادسة عن طريق أنتونين باراك، قبل أن يتقدم بالهدف الثاني عن طريق كالابريا بالخطأ في مرماه.

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وفي الدقيقة 27 قلق ميلان الفارق عن طريق ماجناني بالخطأ في مرماه لينتهي الشوط الأول بهدفين مقابل هدف للضيوف.

وفي الشوط الثاني حاول ميلان إدراك التعادل وحصل الفريق على ركلة جزاء في الدقيقة 65.

وأهدر إبراهيموفيتش ركلة الجزاء لتتصعب المهمة على الروسونيري في الدقائق الأخيرة من المباراة.

ونجح كالابريا تسجيل هدف قاتل في الدقيقة 90 ليتعادل لميلان لكن تقنية الفيديو ألغت الهدف بسبب لمسة يد.

وفي الوقت القاتل نجح إبراهيموفيتش في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 93 ليخطف نقطة للروسونيري.

واصل ميلان انفراده بصدارة الترتيب برصيد 17 نقطة عقب مرور سبع جولات وبفارق نقطتين عن ساسولو الوصيف.

الدوري الإيطالي ميلان إبراهيموفيتش
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