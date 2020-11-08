جيسوس: نتيجة التعادل مع ليفربول ليست مرضية.. علينا القتال حتى النهاية

يؤمن جابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي بأن نتيجة التعادل مع ليفربول لا ترضي فريقه، وشدد على أن الفريق السماوي عليه القتال حتى نهاية الموسم.

تقدم محمد صلاح بهدف مبكر لليفربول قبل أن يتعادل البرازيلي بطريقة رائعة، حين استلم الكرة بين دفاع ليفربول واستدار وسدد في شباك مواطنه أليسون بيكر.

وقال جيسوس في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "مررنا الكرة بشكل رائع في لعبة الهدف، عندما نلعب بهذه الطريقة، يصبح لدينا المزيد من الفرص".

وأضاف "كيفن دي بروين يمكنه التحكم في الكرة وأكون في انتظاره داخل منطقة الجزاء، سيطرت على الكرة بشكل جيد وأنهيتها بتسديدة سكنت الشباك".

وتابع "طوال الوقت يجب أن أجرب أشياء جديدة، على المهاجمين تجربة أشياء جديدة من أجل تسجيل الأهداف".

وشدد المهاجم البرازيلي "علينا الفوز بجميع المباريات التي نلعبها هنا في الاتحاد".

وواصل "علينا أن نتحكم أكثر في سير المباريات، ونلعب بقوة أكبر، ونهاجم كما فعلنا في الماضي، ونحاول تسجيل الفرص التي تتاح لنا".

واستمر "النتيجة ربما ليست جيدة بالنسبة لنا ولكنها جيدة لليفربول، لكن علينا أن نواصل القتال حتى النهاية لأن هناك الكثير من المباريات لنلعبها".

وأتم "نحن نعلم أنهم يعملون بجد ولديهم الكثير من اللاعبين الرائعين، يمكنهم هزيمتنا ويمكننا هزيمتهم، إنها كرة القدم".









































وترك ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي بعدما تعادل خارج ملعبه مع مانشستر سيتي بهدف لكل فريق، في قمة إنجلترا التي جمعتهما ضمن الجولة الثامنة من المسابقة.

وعاد ليفربول من ملعب الاتحاد معقل مانشستر سيتي بتعادل أوصله للنقطة 17، ليتراجع حامل لقب الدوري إلى المركز الثالث بجدول الترتيب تاركا الصدارة لليستر سيتي الذي يمتلك 18 نقطة.

وبفارق نقطة واحدة عن توتنام صاحب المركز الثاني.

كما ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى النقطة 12 في الـ11 بجدول الترتيب ولا يزال يتبقى له مباراة مؤجلة.