كلوب: ترينت سيغيب عن معسكر منتخب إنجلترا

أوضح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن لاعبه ترينت ألكسندر أرنولد سيغيب عن معسكر المنتخب الإنجليزي الذي يبدأ يوم الإثنين بسبب الإصابة.

المدافع الإنجليزي خرج مصابا من مباراة فريقه ضد مانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي والتي انتهت بالتعادل 1-1 يوم الأحد.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "ترينت سيغيب عن معسكر إنجلترا، هذا واضح".

وأضاف "لا نعرف مدى إصابته، لكنه لا يستطيع اللعب مع إنجلترا. لن يكون الأخير وليس الوحيد الذي سيفتقده جاريث ساوثجيت في فترة التوقف الدولية المقبلة".

سيلعب المنتخب الإنجليزي ضد جمهورية أيرلندا وبلجيكا وأيسلندا خلال فترة التوقف الدولي.

وأتم كلوب "سيخضع ترينت لفحص بالأشعة يوم الإثنين وبعد ذلك سنرى".

وترك ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي بعدما تعادل خارج ملعبه مع مانشستر سيتي بهدف لكل فريق، في قمة إنجلترا التي جمعتهما ضمن الجولة الثامنة من المسابقة.

وعاد ليفربول من ملعب الاتحاد معقل مانشستر سيتي بتعادل أوصله للنقطة 17، ليتراجع حامل لقب الدوري إلى المركز الثالث بجدول الترتيب تاركا الصدارة لليستر سيتي الذي يمتلك 18 نقطة.

وبفارق نقطة واحدة عن توتنام صاحب المركز الثاني.

كما ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى النقطة 12 في الـ11 بجدول الترتيب ولا يزال يتبقى له مباراة مؤجلة.

وتألق النجم المصري محمد صلاح وسجل هدف فريقه ليفربول في المباراة، بينما جاء هدف سيتي عن طريق المهاجم البرازيلي جابريال خيسوس.