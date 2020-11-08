إنبي يعاقب أسامة جلال

الأحد، 08 نوفمبر 2020 - 22:17

كتب : أحمد الخولي

أسامة جلال - أجايي - الأهلي - إنبي

قرر مجلس إدارة نادي إني معاقبة أسامة جلال مدافع الفريق بتوقيع غرامة قدرها 150 ألف جنيه.

وجاء قرار مجلس إدارة إنبي بسبب ظهور أسامة جلال إعلاميا "دون أذن مسبق"، حسبما أشار النادي.

وسبق لإدارة إنبي التنبيه على أسامة جلال، وفقا لما ذكره النادي، بسبب "مخالفة لائحة الفريق مما يخل بنظام الفريق ويضع النادي في حرج تجاه القنوات المماثلة الأخرى".

أخبار متعلقة
أسامة جلال: المقابل المادي حال دون انضمامي للأهلي.. والزمالك فاوضني أسامة جلال: لا أعلم تطور المفاوضات مع الأهلي.. وهناك ناد آخر دخل بقوة رئيس إنبي لـ في الجول: الأهلي لم يطلب أسامة جلال.. والحديث بشأنه كان الموسم الماضي رئيس إنبي: الأهلي لم يطلب ضم أسامة جلال.. وطلبنا تجديد استعارة محمد شريف

وظهر أسامة جلال عبر قناة أون تايم سبورتس 2 في الساعات الأولى من يوم الأحد. (طالع التفاصيل)

أسامة جلال صاحب الـ 23 عاما شارك في 25 مباراة في الدوري الموسم الماضي.

في الدوري أسامة جلال إنبي
نرشح لكم
أخر الأخبار
كلوب: ترينت سيغيب عن معسكر منتخب إنجلترا 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وزير الرياضة: استاد القاهرة جاهز لاستضافة نهائي إفريقيا إذا دعت الأمور لذلك 5 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
بيراميدز يعلن موعد مؤتمر تقديم أحمد فتحي 14 دقيقة | الدوري المصري
إنبي يعاقب أسامة جلال 17 دقيقة | مصر
كلوب وجوارديولا ينتقدان رابطة الدوري الإنجليزي 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر في إسبانيا - فالنسيا (1) - (1) ريال مدريد.. جووووول التعادل بطريقة درامية ساعة | أوروبا
نابولي يكتفي بهدف في شباك بولونيا ويصعد للمركز الثالث في الدوري الإيطالي ساعة | الدوري الإيطالي
تشكيل ريال مدريد - زيدان يهاجم فالنسيا بـ إيسكو وأسينسيو ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيراميدز يقدم مديره الفني الجديد في مؤتمر صحفي الخميس 2 أوباميانج: لا أصدق ما فعله النني.. نريد أن نكون مثله 3 منتخب مصر يضم 6 لاعبين من الأهلي استعدادا لمواجهتي توجو 4 القاهرة تحبس أنفاسها.. مصر تنضم لقائمة شرف لا تضم سوى 10 دول
قد ينال إعجابك