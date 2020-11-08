إنبي يعاقب أسامة جلال

قرر مجلس إدارة نادي إني معاقبة أسامة جلال مدافع الفريق بتوقيع غرامة قدرها 150 ألف جنيه.

وجاء قرار مجلس إدارة إنبي بسبب ظهور أسامة جلال إعلاميا "دون أذن مسبق"، حسبما أشار النادي.

وسبق لإدارة إنبي التنبيه على أسامة جلال، وفقا لما ذكره النادي، بسبب "مخالفة لائحة الفريق مما يخل بنظام الفريق ويضع النادي في حرج تجاه القنوات المماثلة الأخرى".

وظهر أسامة جلال عبر قناة أون تايم سبورتس 2 في الساعات الأولى من يوم الأحد. (طالع التفاصيل)

أسامة جلال صاحب الـ 23 عاما شارك في 25 مباراة في الدوري الموسم الماضي.