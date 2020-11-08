كلوب وجوارديولا ينتقدان رابطة الدوري الإنجليزي

تسابق بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي ويورجن كلوب نظيره في ليفربول في انتقاد رابطة الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباراتهما في الجولة الثامنة من المسابقة.

وقال جوارديولا عقب اللقاء: "تحدثت مع كلوب مع صافرة نهاية اللقاء عن القتال مرة أخرى من أجل قانون الـ5 تبديلات".

وأضاف المدرب الإسباني "في كل أنحاء العالم لديهم 5 تبديلات، ولكن هنا نعتقد أننا أشخاص مميزون أكثر، إنها كارثة".

وتابع "شركات البث التلفزيوني تنظر إلى مصالحها التجارية فقط، لكن اللاعبون بشر، لقد فاز ليبرون جيمس بلقب دوري رابطة كرة السلة الأمريكي وهو الآن في عطلة لعدة أشهر، عكس لاعبي كرة القدم".

وأكمل "خطر فيروس كورونا لم يتوقف، ونرى الإصابات العضلية باستمرار بسبب ضغط المباريات، ها هو ترينت ألكسندر أرنولد يتعرض للإصابة، ليلعب منتخب إنجلترا بدون مدافع استثنائي".

وأتم بيب "لا أعلم من هو المسؤول عن هذه الأمور، يتعلق الأمر بحماية اللاعبين، أنا مندهش، كيف لا يفهمون أن الوقت الحالي يختلف عن الوضع الطبيعي".

من جهته، وجه كلوب انتقادا صريحا لريتشارد ماسترز رئيس رابطة الدوري الإنجليزي حين قال: "ماسترز لم ينجح في إدارة هذا الملف، كل الفرق الأخرى يجب أن تفهم إنها ليست ميزة، الـ5 تبديلات أمر ضروري حاليا".

وواصل "علينا التحدث مرة أخرى. لقد تعامل ماسترز مع الأمر بشكل خاطئ تمامًا، الدوري الوحيد الذي لديه ثلاثة تبديلات بين الدوريات الكبرى هو الدوري الإنجليزي".

وأضاف "قبل أسبوعين اجتمعنا مع رئيس الرابطة وأخبرنا أنه لا يمكنه تغيير الوضع. الأمر لا يتعلق بليفربول ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي فقط. لقد لعبنا ضد إيفرتون في يوم السبت ظهرا، بعدما كان بعض لاعبي فريقي في بيرو يوم الأربعاء".

وشدد الألماني "علينا أن نتحدث مرة أخرى عن التبديلات الخمسة. نريد أن نلعب كرة القدم، لكن يجب ألا نسمح باللعب ليل الأربعاء ثم اللعب ظهر يوم السبت".













































وترك ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي بعدما تعادل خارج ملعبه مع مانشستر سيتي بهدف لكل فريق، في قمة إنجلترا التي جمعتهما ضمن الجولة الثامنة من المسابقة.

وعاد ليفربول من ملعب الاتحاد معقل مانشستر سيتي بتعادل أوصله للنقطة 17، ليتراجع حامل لقب الدوري إلى المركز الثالث بجدول الترتيب تاركا الصدارة لليستر سيتي الذي يمتلك 18 نقطة.

وبفارق نقطة واحدة عن توتنام صاحب المركز الثاني.

كما ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى النقطة 12 في الـ11 بجدول الترتيب ولا يزال يتبقى له مباراة مؤجلة.

وتألق النجم المصري محمد صلاح وسجل هدف فريقه ليفربول في المباراة، بينما جاء هدف سيتي عن طريق المهاجم البرازيلي جابريال خيسوس.