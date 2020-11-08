مورينيو: الصدارة لـ توتنام؟ يمكننا الفوز باللقب في أي دوري آخر خارج إنجلترا

لم يبد جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنام اهتماما كبيرا بتصدر فريقه لجدول الدوري الإنجليزي مؤقتا.

توتنام انتصر على وست بروميتش ألبيون بهدف مقابل لا شيء ليتصدر الدوري مؤقتا ولكن ليستر سيتي أبعده من الصدارة، بعدما فاز على ولفرهامبتون.

ولكن مورينيو لا يهتم بهذا الأمر.

وقال مورينيو: "عندما يكون الفريق بطلا أو ينافس على الألقاب، فأنه يهتم بنقاط منافسه المباشر".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "أريد أن أقول إن توتنام يمكنه أن يكون البطل في العديد من الدوريات الأوروبية الأخرى خارج إنجلترا".

وأوضح "الدوري الإنجليزي أصعب دوري في العالم لأنه يمكنك أن تقدم موسما جيدا جدا وتحصد العديد من النقاط وفي النهاية، ترى ليفربول ثم مانشستر سيتي ثم تشيلسي ثم مانشستر يونايتد ثم ليستر ثم أرسنال".

وتابع "يمكنك أن تكون جيدا في موسمك ولا تكون البطل في النهاية، ولذلك ماذا نفعل؟ نحن نلعب كل مباراة على حدى. نلعب كل مباراة من أجل الفوز ولا يمكننا التركيز مع الآخرين".

واستمر "أعدك أنني لن أكون قلقا من نتيجة لقاء ليستر ضد ولفرهامبتون، أو سيتي ضد ليفربول".

وشدد "لا أهتم. أنا فقط تركيزي على فريقي في كل مباراة وسنرى ما يمكن أن يحدث في نهاية الدوري".

بعد فوز ليستر سيتي، أصبح توتنام في المركز الثاني بـ 17 نقطة.

وحقق توتنام 5 انتصارات من 8 مباريات في الدوري حتى الآن، وخسر مرة وتعادل مرتين.