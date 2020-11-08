تشكيل ليفربول – صلاح يقود الحُمر أمام مانشستر سيتي

الأحد، 08 نوفمبر 2020 - 17:39

كتب : FilGoal

جوتا - صلاح - ماني - ليفربول

يقود محمد صلاح تشكيل ليفربول الأساسي أمام مانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي يوم الأحد.

أعلن يورجن كلوب مدرب ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة مانشستر سيتي، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

تشكيل ليفربول شهد تواجد محمد صلاح كأساسي، فيما يبدأ روبيرتو فيرمينو بجانبه مع ساديو ماني وديوجو جوتا.

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من جهة أخرى، عاد جويل ماتيب كقلب دفاع بجانب جو جوميز.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حارس: أليسون بيكر.

الدفاع: أندي روبرتسون – جو جوميز – جويل ماتيب – ترينت أرنولد.

الوسط: جوردان هندرسون – ديوجو جوتا - جورجينو فينالدوم.

الهجوم: محمد صلاح – روبيرتو فيرمينو – ساديو ماني.

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