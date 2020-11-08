وزير الرياضة: مكان نهائي دوري الأبطال؟ مصر جاهزة لكل الاحتمالات بجميع منشآتها

شدد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن "مصر جاهزة لكل الاحتمالات"، بشأن مكان إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك يوم 27 نوفمبر.

وقال صبحي، على هامش افتتاح مصنع CAPTEX للنجيل الصناعي: أجدد دعوتي لجماهير الرياضة المصرية للتحلي بالروح الرياضية ونبذ التعصب".

وأضاف "نهائي دوري أبطال أفريقيا بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك يعد حدثا تاريخيا غير مسبوق في تاريخ الرياضة المصرية والإفريقية ويجب أن يكون على أعلى مستوى من جميع النواحي، وهو ما اعتادت عليه الرياضة المصرية في استضافتها وتنظيمها لأكبر الأحداث الرياضية في السنوات الأخيرة".

وأكمل "مصر جاهزة لكل الاحتمالات بجميع منشآتها الرياضية والتي تعد إحدى مكتسبات الدولة المصرية في الفترة الأخيرة بجاهزية منشآتها لاستضافة أكبر الأحداث الرياضية في مختلف التوقيتات".

وأتم "الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية ترصد وتتابع ظروف إقامة المباراة النهائية لدوري الابطال".

شدد وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم على أن المسؤول عن نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك هو لجنة المسابقات في الاتحاد الإفريقي.

وقال العطار عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "إذا كانت أجواء الطقس غير مستقرة في الإسكندرية وقت نهائي دوري أبطال إفريقيا سيكون قرار نقل المباراة من برج العرب إلى ملعب آخر في يد لجنة المسابقات في الاتحاد الإفريقي".

من جانبه أكد جمال سيد خبير الأرصاد الجوية للقناة ذاتها: "من الصعب معرفة حالة الطقس في 27 نوفمبر يوم نهائي إفريقيا".

وأضاف "سنعرف قبل المباراة بعدة أيام إذا ما كان هناك أمطار وعواصف رعدية في الإسكندرية وإذا أثبتنا ذلك سيتأثر ملعب برج العرب بحالة الطقس ما سيؤثر بالسلب على اللاعبين في أرض الملعب".

وعاد العطار لاستكمال حديثه قائلا: "حتى الآن لم يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن حضور الجماهير لنهائي إفريقيا وهناك حديث حول هذا الأمر، لكن الاتحاد الإفريقي كان أكد عدم حضور الجماهير لباقي مباريات البطولة منذ استكمالها".

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